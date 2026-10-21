Kể chuyện những mảnh đời xa quê trong phim mới 'Xóm nhỏ'

Cảnh trong phim "Xóm nhỏ". (Ảnh: VFC)

Phim xoay quanh cuộc sống của Trâm, cô gái 19 tuổi quyết định rời Hải Phòng lên Hà Nội sau những bất đồng với ông Đô - người bố nghiêm khắc. Trâm mang theo khát vọng tự do, mong muốn khẳng định bản thân và giấc mơ về một cuộc sống đầy cơ hội nơi thành phố lớn, cô gái trẻ tin rằng mình đã đủ trưởng thành để tự quyết định tương lai.

Thế nhưng, cuộc sống không dễ dàng như những gì Trâm từng hình dung và được hứa hẹn bởi Duyên - bà chị đồng hương. Ngay khi vừa đặt chân đến Hà Nội, cô đã phải đối diện với một cú lừa, mất đi chỗ dựa và gần như trắng tay. Không tiền bạc, không người thân bên cạnh, Trâm buộc phải bắt đầu cuộc sống tự lập trong một xóm trọ nghèo, nơi mọi thứ đều xa lạ với cô.

Phim có sự tham gia của các nghệ sĩ nhiều thế hệ.

Tại đây, Trâm gặp Phong - chàng nhiếp ảnh gia tự do có tính cách thẳng thắn, thực tế và không ít lần khiến cô nổi cáu. Từ hai người xa lạ trở thành bạn chung phòng bất đắc dĩ, những màn đấu khẩu, đối đầu và tình huống tréo ngoe giữa Trâm và Phong hứa hẹn tạo nên màu sắc hài hước, trẻ trung cho bộ phim. Nhưng đằng sau những va chạm ấy là câu chuyện về sự sẻ chia, niềm tin và những tình cảm nảy sinh khi con người cùng nhau vượt qua khó khăn.

Hành trình của Trâm cũng mở ra nhiều vấn đề gần gũi với giới trẻ hiện nay: khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế, khát vọng tự lập, sức hấp dẫn của sự nổi tiếng trên mạng xã hội và những cạm bẫy phía sau các cơ hội tưởng chừng dễ dàng.

Điểm đặc biệt của “Xóm nhỏ” nằm ở bức tranh đời sống của những người lao động bình dị, những con người tưởng chừng vô danh giữa đô thị rộng lớn nhưng mỗi người đều mang một câu chuyện đáng để lắng nghe.

Đó là bà Mùi nhặt ve chai, ngày ngày chắt chiu từng đồng tiền lẻ; anh Nam bán kẹo kéo, một mình nuôi con gái nhỏ với nỗi lo cơm áo và tương lai của con; vợ chồng Hiệp-Lan quanh năm tất bật với những chuyến xe ba gác, gánh rau rong; hay bà Phẩm, người chủ trọ có vẻ ngoài ghê gớm, lời nói sắc như dao nhưng luôn có cách riêng để quan tâm những người sống quanh mình. Mỗi nhân vật đại diện cho một lát cắt chân thực của cuộc sống mưu sinh nơi thành thị.

“Xóm trọ” không lựa chọn cách kể chuyện tô hồng cuộc sống của người lao động, hay khai thác những nhọc nhằn, thiếu thốn. Thay vào đó, phim dẫn người xem đến với vẻ đẹp trong những điều bình dị nhất trong cuộc sống hằng ngày của các nhân vật: một bữa ăn được san sẻ, một lời hỏi han đúng lúc hay sự giúp đỡ âm thầm giữa những người không cùng huyết thống. Phim cũng đem đến cho khán giả những câu chuyện giàu chất đời thường, kết hợp tiếng cười với những khoảng lặng cảm xúc.

Phim đem đến những câu chuyện giàu chất đời thường, kết hợp tiếng cười với những khoảng lặng cảm xúc.

Bên cạnh hành trình trưởng thành của Trâm và những câu chuyện đời thường nơi xóm trọ, mối quan hệ giữa Trâm và ông Đô - người bố một mình nuôi con khôn lớn - là tuyến tình cảm giàu sức nặng của bộ phim. Những bất đồng giữa hai thế hệ được khai thác bằng nhiều tình huống vừa hài hước, vừa gần gũi với đời sống gia đình Việt Nam. Đằng sau những cuộc khẩu chiến là nỗi lo của người cha trước hành trình khôn lớn của con gái và khao khát được công nhận của một người trẻ đang bước vào đời.

Phim kể về cuộc sống của những người trẻ lên thành phố mưu sinh.

Tham gia bộ phim là sự kết hợp giữa dàn nghệ sĩ trẻ với các nghệ sĩ gạo cội giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, phim có sự trở lại của Lê Lưu Ly và Hà Thành, hai diễn viên từng góp mặt trong bộ phim “Mùa hè năm ấy”.

Lưu Ly gây thiện cảm với vẻ đẹp trong trẻo, diễn xuất tự nhiên qua vai Phương thời học sinh, nay tiếp tục thử sức với nhân vật Trâm - cô gái 19 tuổi bướng bỉnh, cá tính và khao khát tự lập.

Trong khi đó, Hà Thành, nam diễn từng gây chú ý với vai Lâm trong “Gió ngang khoảng trời xanh”, Tùng trong “Mùa hè năm ấy” giờ đây đảm nhận vai Phong - chàng nhiếp ảnh gia thẳng thắn, có phần khó ưa nhưng giàu tình cảm.

Phim có sự trở lại của Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Hải.

Đặc biệt, Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Hải, gương mặt quen thuộc qua “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, “Độc đạo”, trở lại với hình ảnh người cha đơn thân cộc cằn, nghiêm khắc nhưng hết lòng yêu thương con gái. Sự kết hợp của ba diễn viên hứa hẹn mang đến những màn tung hứng hài hước cùng nhiều khoảnh khắc xúc động về tình yêu và tình thân. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các diễn viên: Thanh Tú, Hoàng Long, Khánh Linh, Thùy Dương, Trần Bích Thủy, Đình Hưng…

“Xóm nhỏ” lên sóng thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu hằng tuần trên VTV1 vào 21 giờ trong tháng 10 này.