Kể chuyện làng nghề bằng trò chơi song ngữ

Các thành viên đội X-Traordinary giới thiệu bài thi của mình. Ảnh: N.H

Sáng tạo từ chất liệu làng nghề

Với Nguyễn Tuấn Quang Tùng, Lê Thị Thu An (sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng) và Lê Vũ Anh Thư (sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng), giải Nhất Star Awards 2026 là cơ hội để các bạn thử sức với một dự án có tính ứng dụng, kết nối kiến thức chuyên ngành với những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống.

Ý tưởng của đội có tên “Dye or Die”, phát triển bộ trò chơi bàn cờ (boardgame) từ chất liệu chiếu Cẩm Nê, xuất phát từ quá trình tìm hiểu thực tế tại các làng nghề.

Trong năm thứ ba đại học, thông qua học phần Đề án, Thu An cùng các bạn thực hiện dự án The CRAFT quảng bá làng nghề truyền thống Đà Nẵng bằng nội dung song ngữ trên mạng xã hội. Những chuyến trải nghiệm thực tế giúp An hiểu hơn về giá trị văn hóa, đồng thời nhận diện những khó khăn trong việc duy trì, phát triển nghề truyền thống.

Khi biết Star Awards 2026 có phần thi trình bày ý tưởng khởi nghiệp, An đề xuất với các thành viên định hướng phát triển một sản phẩm gắn với làng nghề Cẩm Nê, vừa tạo giá trị kinh tế, vừa góp phần quảng bá văn hóa địa phương.

Trước khi tham gia Star Awards, Anh Thư đã tích lũy kinh nghiệm phát triển ý tưởng qua các dự án học phần và cuộc thi marketing.

Với “Dye or Die”, Thư vận dụng kiến thức kinh tế để xác định khách hàng, giá trị sản phẩm và tiềm năng thương mại; Thu An đóng góp kinh nghiệm quảng bá làng nghề từ dự án The CRAFT, còn Quang Tùng phát huy kiến thức sư phạm tiếng Anh, kinh doanh quốc tế và kinh nghiệm tham gia các cuộc thi đổi mới sáng tạo để định hướng, phát triển dự án.

Sự kết hợp kiến thức của các lĩnh vực khác nhau giúp nhóm tiếp cận vấn đề từ nhiều góc nhìn, thay vì chỉ dừng lại ở việc tạo ra một sản phẩm mang tính giải trí.

Với định hướng song ngữ, “Dye or Die” hướng đến cả người chơi trong nước và quốc tế, qua đó đưa những câu chuyện về nghề dệt chiếu Cẩm Nê đến gần hơn với công chúng. Theo các thành viên, việc kết hợp ngoại ngữ với kiến thức chuyên môn và trải nghiệm thực tế giúp một ý tưởng khởi nghiệp có thêm chiều sâu và khả năng tiếp cận nhiều đối tượng.

Tiếng Anh trở thành công cụ

Từ trải nghiệm tại Star Awards 2026, các thành viên X-Traordinary có chung nhận định: tiếng Anh không nên chỉ được xem là một môn học hay công cụ giao tiếp, mà cần trở thành phương tiện để sinh viên tiếp cận tri thức, phát triển chuyên môn và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn.

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thuyết trình dự án “Dye or Die”, tiếng Anh giúp nhóm tiếp cận nguồn tài liệu quốc tế, mở rộng góc nhìn, rèn luyện khả năng diễn đạt và bảo vệ quan điểm.

Việc sử dụng ngoại ngữ trong các hoạt động thực tế cũng tạo điều kiện để sinh viên phát triển tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Nguyễn Tuấn Quang Tùng cho rằng, tiếng Anh là phương tiện giúp sinh viên mở rộng khả năng tiếp cận tri thức và nâng cao năng lực chuyên môn. Khi được sử dụng trong học tập, nghiên cứu và các hoạt động thực tiễn, ngoại ngữ góp phần hình thành tư duy chủ động, khả năng hợp tác và thích ứng với những yêu cầu mới.

Đồng quan điểm, Anh Thư cho rằng tiếng Anh là năng lực thiết yếu trong môi trường làm việc quốc tế. Ngoài giao tiếp, sinh viên cần vận dụng ngoại ngữ vào trao đổi công việc, xử lý tài liệu, nghiên cứu thông tin và hợp tác với đối tác nước ngoài.

Thường xuyên học tập, thảo luận, thực hiện dự án bằng tiếng Anh giúp hình thành phản xạ ngôn ngữ, tự tin thích nghi với môi trường đa văn hóa.

Cuộc thi Star Awards 2026 có chủ đề “Z Start-up: Craft to Rise”, thu hút hơn 38.000 thí sinh tham gia.

Vòng chung kết cụm thành phố Đà Nẵng quy tụ 6 đội thi xuất sắc, trải qua các phần thi kiến thức về văn hóa, kinh tế, xã hội và trình bày, phản biện ý tưởng bằng tiếng Anh gắn với nhu cầu thực tiễn.

Cuộc thi do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng đăng cai tổ chức, phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các đại học quốc gia, đại học vùng.