Kể chuyện Huỳnh Thúc Kháng dưới mái trường mang tên cụ

Khi tên trường trở thành những bài học

Sau phần thuyết trình về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng, học sinh lớp 7/10 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (phường Thanh Khê) hào hứng tham gia phần thi “Rung chuông vàng” trong tiết Hoạt động trải nghiệm.

Phan Thành An chia sẻ, qua tiết học, em không chỉ hiểu thêm về những dấu mốc trong cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng mà còn đặc biệt ấn tượng trước tinh thần hiếu học và lòng yêu nước của cụ. Cậu học trò lớp 7 mong muốn noi gương tiền nhân, trước hết bằng việc nỗ lực học tập thật tốt.

Học sinh hào hứng tham gia “Rung chuông vàng” sau khi tìm hiểu những dấu mốc trong cuộc đời, sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: TRÂM ANH

Học sinh sôi nổi trả lời các câu hỏi về cụ Huỳnh Thúc Kháng trong tiết hoạt động trải nghiệm. Ảnh: TRÂM ANH

Những câu hỏi trong phần thi “Rung chuông vàng” giúp học sinh củng cố kiến thức vừa tìm hiểu về cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: TRÂM ANH

Với Ngô Ngọc Mỹ Kỳ, việc được học tập dưới mái trường mang tên Huỳnh Thúc Kháng giúp em có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu sâu hơn về bậc chí sĩ yêu nước.

“Ngoài những tiết học trên lớp, chúng em còn được dâng hương tại tượng cụ ở sân trường, tìm hiểu kiến thức qua các poster trưng bày tại sảnh, tham gia hoạt động ngoại khóa ở bảo tàng, nhà lưu niệm… Qua mỗi hoạt động, chúng em lại biết thêm một câu chuyện ý nghĩa và càng thêm tự hào khi được học tập dưới mái trường mang tên Huỳnh Thúc Kháng”, Mỹ Kỳ bày tỏ.

Từ những poster trưng bày tại trường, học sinh hiểu thêm về người mà ngôi trường mình mang tên. Ảnh: TRÂM ANH

Cô Ngô Thị Bích Nga, giáo viên môn Lịch sử, cho biết nội dung về cụ Huỳnh Thúc Kháng được lồng ghép xuyên suốt từ giờ học chính khóa, tiết sinh hoạt dưới cờ đến các hoạt động trải nghiệm. Mỗi hình thức tiếp cận lại mở ra một góc nhìn sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp, tinh thần yêu nước và những cống hiến lớn lao của cụ cho đất nước.

Theo cô Nga, điều quan trọng không chỉ dừng lại ở lượng kiến thức tiếp nhận. Qua từng bài học và hoạt động thực tế, học sinh có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn nhân cách cao đẹp của bậc tiền bối mà trường vinh dự mang tên, từ đó bồi đắp niềm tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống nơi mình đang theo học.

[VIDEO] - Lan tỏa di sản của cụ Huỳnh Thúc Kháng qua những tiết học sinh động:

Từ lớp học đến những nơi lưu dấu cụ Huỳnh Thúc Kháng

Ở môn Ngữ văn, câu chuyện về cụ Huỳnh Thúc Kháng được gắn liền với nội dung bài học của học sinh lớp 9. Hướng tới kỷ niệm 150 năm ngày sinh của cụ, cô Lương Thị Tùng Quyên đã thiết kế phiếu học tập mô phỏng một tờ báo.

Học sinh lớp 9 thực hành viết bài nghị luận trên phiếu học tập mang hình thức một trang báo, gợi nhắc dấu ấn báo chí trong sự nghiệp Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: HỮU TRUNG

Phiếu học tập mô phỏng một trang báo được cô Lương Thị Tùng Quyên thiết kế cho học sinh lớp 9 trong dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: TRÂM ANH

Phiếu học tập được đưa vào phần thực hành viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết. Từ kiến thức đã học, các em hoàn thành bài viết trên một “trang báo”. Hình thức này đồng thời gợi nhắc dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng - vai trò chủ bút báo Tiếng Dân.

“Tôi giới thiệu để các em hiểu vì sao bài tập hôm nay được thể hiện dưới hình thức một tờ báo. Các em rất hào hứng khi vừa được thực hành viết, vừa tự tay tạo nên sản phẩm học tập của mình”, cô Quyên chia sẻ.

[VIDEO] - Từ phiếu học tập, học sinh từng bước khám phá những dấu mốc trong cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng:

Những tiết học chỉ là một phần trong mạch giáo dục giúp học sinh hiểu hơn về danh nhân mà ngôi trường vinh dự mang tên.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, cho hay hằng năm, các thành viên đội tuyển học sinh giỏi lớp 9, Ban chỉ huy Liên đội cùng các thầy cô giáo đều đến thăm và dâng hương tại phần mộ của cụ ở Quảng Ngãi.

Dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của cụ, nhà trường dàn dựng hoạt cảnh tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cống hiến của bậc chí sĩ, tổ chức “Tuần học tốt” cùng nhiều chương trình của Đoàn - Đội. Trong tháng 10, Chi bộ dự kiến tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng ở Phước Cụ, nay thuộc Thạnh Bình.

“Chuỗi hoạt động nhằm giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về những cống hiến của cụ, qua đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tri ân đối với các thế hệ cha anh, đồng thời tiếp nối truyền thống tốt đẹp của nhà trường”, cô Ngọc Anh chia sẻ.

[VIDEO] - Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, chia sẻ về các hoạt động tưởng nhớ, tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng của nhà trường:

Đọc sách là một trong những cách học sinh tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: TRÂM ANH

Từ những trang sách, học sinh có thêm góc nhìn về cuộc đời và những cống hiến của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: HỮU TRUNG

Ngày 28/9, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (phường Thanh Khê) tổ chức chương trình kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).

Điểm nhấn là hoạt cảnh “Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng” do tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh dàn dựng, tái hiện sinh động những dấu mốc trong cuộc đời cùng hành trình hoạt động yêu nước của cụ.

Bên cạnh đó, chương trình còn có lễ dâng hương tưởng niệm, các tiết mục văn nghệ và không gian trưng bày poster, giúp thầy và trò hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, nhân cách của người chí sĩ; từ đó bồi đắp lòng yêu nước, ý thức học tập, rèn luyện và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.