Màn trống hội do Câu lạc bộ Trống hội làng Phú Khê biểu diễn tại phiên livestream “Đình Phú Khê - hồn thiêng văn hóa và dấu ấn mạch nguồn Hoằng Phú”. Ảnh: CTV

Xã Hoằng Phú là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, lịch sử. Trong tổng số 13 di tích lịch sử, văn hóa của địa phương, có 4 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 7 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Trong số đó, Di tích lịch sử quốc gia Đình Phú Khê từ lâu đã trở thành biểu tượng của truyền thống, bản sắc và niềm tự hào của người dân Hoằng Phú. Sáng 8/11, phiên livestream với chủ đề “Đình Phú Khê - hồn thiêng văn hóa và dấu ấn mạch nguồn Hoằng Phú” đã mở ra một cách tiếp cận mới trong hành trình quảng bá di sản địa phương. Trong không gian trầm mặc của Di tích lịch sử quốc gia Đình Phú Khê (xã Hoằng Phú), những câu chuyện về các vị Thành hoàng làng, kiến trúc cổ và những di vật quý không chỉ được giới thiệu với người dân, du khách trực tiếp đến tham quan mà còn đến với đông đảo khán giả qua màn hình điện thoại.

Đình Phú Khê thuộc làng Phú Khê, là nơi thờ hai vị Thành hoàng làng Cao Minh Hiển Hựu (Chu Minh) và Hùng Vỹ Tiêu Giang (Chu Tuấn) - những bậc tiền nhân có công với dân, với nước, được các thế hệ người dân tôn thờ, lưu truyền trong đời sống tâm linh. Trải qua thời gian, ngôi đình vẫn giữ được dáng vẻ kiến trúc truyền thống theo kiểu chữ Nhị, gồm tòa đại bái và hậu cung, cùng nhiều mảng chạm khắc độc đáo. Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ nhiều di vật có giá trị lịch sử, nghệ thuật như kiệu bát cống, kiệu long đình, hoành phi, câu đối, sắc phong và hai long ngai cao 1,2m đặt trong hậu cung. Mỗi hiện vật không đơn thuần là một dấu tích của quá khứ mà còn hàm chứa những câu chuyện về tín ngưỡng, phong tục và đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân địa phương. Năm 1993, đình Phú Khê được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Với người dân Hoằng Phú, đình Phú Khê không chỉ là một công trình kiến trúc cổ mà còn là không gian sinh hoạt tín ngưỡng gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng.

Điểm nhấn của phiên livestream là sự kết hợp giữa giới thiệu lịch sử, kiến trúc, giá trị văn hóa với tái hiện nghi thức dâng hương, tế lễ trang nghiêm và màn diễn xướng trống hội do Câu lạc bộ Trống hội làng Phú Khê thể hiện. Qua những hình ảnh và câu chuyện được truyền tải trực tiếp, ngôi đình không chỉ hiện lên như một di tích cổ kính mà còn là không gian văn hóa giàu sức sống, gắn bó với đời sống tinh thần của người dân địa phương. Việc đưa hình ảnh ngôi đình lên không gian số còn mở ra cơ hội kết nối những người con Hoằng Phú đang sinh sống, học tập, làm việc ở mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài có dịp hướng về quê cha đất tổ; để những người chưa từng đặt chân đến vùng đất này có thể tìm hiểu, cảm nhận vẻ đẹp của di sản, từ đó thêm yêu và mong muốn một lần ghé thăm.

Bạn Trịnh Thị Lan Chinh, người dân xã Hoằng Phú, chia sẻ: “Thông qua livestream, chúng tôi, nhất là những người trẻ, có thêm cách tiếp cận di sản gần gũi và sinh động. Những câu chuyện về lịch sử ngôi đình, các vị thành hoàng hay những hiện vật cổ được giới thiệu trực quan, dễ hiểu hơn. Với những người đi học tập, làm việc xa quê, đây cũng là dịp để hiểu thêm về lịch sử quê hương, nuôi dưỡng niềm tự hào về nơi mình sinh ra, lớn lên”.

Nếu Đình Phú Khê gợi nhắc về mạch nguồn tín ngưỡng và ký ức làng quê thì tại Di tích lịch sử quốc gia Bảng Môn Đình (xã Hoằng Lộc), câu chuyện được mở ra từ truyền thống hiếu học, khoa bảng của vùng đất giàu truyền thống văn hiến. Với chủ đề “Bảng Môn Đình - từ truyền thống hiếu học đến khát vọng tương lai”, phiên livestream do xã Hoằng Lộc tổ chức là hoạt động mở đầu cho chuỗi truyền thông trực tuyến nhằm quảng bá lịch sử, văn hóa và con người địa phương.

Trong không gian di tích, câu chuyện về bảng Môn Đình được tái hiện qua những thông tin về lịch sử hình thành, kiến trúc và truyền thống của quê hương. Được xây dựng từ thế kỷ XV, dưới thời Hậu Lê, công trình được ví như một “Quốc Tử Giám” thu nhỏ trong lòng xứ Thanh, là biểu tượng cho tinh thần hiếu học và khoa bảng của các thế hệ người dân Hoằng Lộc. Năm 1990, bảng Môn Đình được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Điểm đáng chú ý của chương trình là cách kết hợp nội dung tuyên truyền lịch sử với các tiết mục múa, hát, giao lưu của học sinh trên địa bàn xã và tương tác trực tiếp với khán giả trên nền tảng số. Sự tham gia của lãnh đạo địa phương, đại diện các ngành, giáo viên, học sinh tạo nên không khí gần gũi, giúp câu chuyện về di sản không còn khô cứng mà trở nên gần gũi, sinh động, dễ tiếp nhận hơn. Lãnh đạo địa phương tham dự phiên livestream, trực tiếp trả lời phỏng vấn trên sóng, tăng tương tác với khán giả, tạo nên sự gắn kết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với người dân trong hoạt động gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống của quê hương. Phiên livestream thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận, chia sẻ. Thậm chí số lượt người xem lại đạt hàng chục nghìn lượt, cho thấy sức lan tỏa của hình thức truyền thông này. Từ kết quả bước đầu, địa phương dự kiến tiếp tục khai thác những câu chuyện về di tích, con người, làng nghề và các nét sinh hoạt đặc trưng để xây dựng chuỗi nội dung số, hướng tới hình thành bản đồ di sản của địa phương.

Có thể thấy, điểm chung trong cách làm của các địa phương là tìm cách sử dụng nền tảng số để kể lại những câu chuyện vốn đã gắn bó với đời sống cộng đồng. Công nghệ mở rộng cánh cửa tiếp cận và tình yêu quê hương, ý thức cộng đồng và trách nhiệm trao truyền giữa các thế hệ là điều giữ cho hồn cốt di sản trường tồn. Đây cũng là cách cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực văn hóa ở cơ sở.