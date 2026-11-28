Sinh viên Lương Thị Thanh Huyền giới thiệu chủ đề “Hồn then - Âm vang đàn tính” tại vòng chung kết

Cuộc thi do Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Ngân hàng tổ chức, với sự đồng hành của Hanotours, Hano Academy và WonderTour. Ở vòng sơ loại, sinh viên tự thực hiện các video thuyết minh dài 3-5 phút. Qua lời kể của thí sinh, người xem được dạo quanh Hồ Gươm, ghé thăm làng gốm Bát Tràng, tìm hiểu nghệ thuật múa rối nước và khám phá ẩm thực Hà Nội. Từ vòng thi này, 32 thí sinh bước tiếp vào phần thuyết minh trực tiếp, mô phỏng cách đón đoàn và giới thiệu điểm tham quan. Sau hai vòng thi, 10 thí sinh góp mặt tại chung kết.

Vòng chung kết mở đầu với hai phần thi “Chào hỏi - Dấu ấn đội nhóm” và “Tài năng hướng dẫn viên”. Các thí sinh cùng đồng đội giới thiệu thông điệp dự thi, sau đó thể hiện những kỹ năng có thể vận dụng trên một chuyến đi, từ kể chuyện, hát đến hoạt náo và tổ chức trò chơi cho du khách.

Ở phần “Thuyết minh chuyên môn”, mỗi thí sinh có tối đa tám phút để kể. Với thời lượng ngắn, thí sinh phải chọn được chi tiết tiêu biểu, truyền đạt chính xác và giúp người lần đầu tiếp cận chủ đề có thể theo dõi câu chuyện.

Phần thi “Ứng xử - Xử lý tình huống” đặt thí sinh trước những vấn đề do giám khảo đưa ra ngay trên sân khấu. Trong vai người phụ trách đoàn, mỗi thí sinh phải xác định việc cần làm trước, lựa chọn cách trao đổi với du khách và đề xuất phương án phối hợp với các bên liên quan. Ban Giám khảo đánh giá phương án dựa trên khả năng thực hiện, mức độ an toàn và việc bảo đảm quyền lợi của khách.

Ban Giám khảo chung kết có PGS.TS. Nguyễn Vân Hà, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Ngân hàng; ông Dương Hồng Tuấn, Giám đốc Hano Academy; ông Dương Hữu Toản, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế WonderTour. Hai thành viên còn lại là ông Nguyễn Anh Tú, chuyên gia đào tạo hướng dẫn viên với 20 năm kinh nghiệm hướng dẫn du lịch quốc tế, và chị Đặng Thị Ngọc Lan, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Năm thành viên Ban Giám khảo tại chung kết “Hướng dẫn viên tài năng 2026”

Với sinh viên năm cuối, cuộc thi là dịp vận dụng kiến thức về văn hóa, lịch sử và điểm đến vào công việc của người dẫn đoàn. Từ việc tìm tư liệu để giới thiệu một di sản đến lựa chọn lời giải thích khi hành trình phát sinh sự cố, sinh viên được thực hành những quyết định nghề nghiệp ngay trong quá trình học tại Học viện Ngân hàng.

Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức và Ban Giám khảo sau vòng chung kết