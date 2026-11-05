Kể chuyện di sản miền Trung bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại

Chương trình mang đến cách tiếp cận mới trong giới thiệu di sản văn hóa miền Trung, thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và công nghệ trình diễn hiện đại. Đây là một trong những sản phẩm nghệ thuật góp phần đa dạng hóa trải nghiệm văn hóa, phục vụ du khách tại Đà Nẵng.

Có thời lượng khoảng 60 phút, chương trình đưa khán giả khám phá những giá trị văn hóa đặc trưng của miền Trung, nổi bật là di sản Huế, văn hóa Champa và không gian văn hóa phố cổ Hội An. Các yếu tố truyền thống được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, kết hợp âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và công nghệ sân khấu nhằm tạo nên trải nghiệm giàu tính thị giác.

Với hình thức biểu diễn không sử dụng lời thoại, câu chuyện văn hóa được truyền tải thông qua chuyển động hình thể, âm nhạc và hình ảnh. Cách thể hiện này góp phần hạn chế rào cản ngôn ngữ, tạo điều kiện để du khách quốc tế tiếp cận, cảm nhận những nét đặc sắc của văn hóa miền Trung.

Được biết, “The Heritage Show” góp phần bổ sung hoạt động giải trí, trải nghiệm vào khung giờ chiều tối. Đây cũng là hướng khai thác tiềm năng công nghiệp văn hóa, gắn hoạt động biểu diễn nghệ thuật với dịch vụ du lịch và phát triển kinh tế đêm.