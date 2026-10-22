Kể chuyện di sản, đánh thức sức hút bảo tàng

Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức tọa đàm khoa học “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển các kênh truyền thông bảo tàng”

Tại tọa đàm, ông Phạm Quang Vinh, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Truyền thông Zám Việt Nam, chia sẻ, truyền thông bảo tàng cần chuyển từ tư duy cung cấp kiến thức sang tiếp cận theo từng nhóm đối tượng, lấy công chúng làm trung tâm. Cùng một hiện vật lịch sử nhưng mỗi nhóm khách tham quan có thể quan tâm đến những khía cạnh khác nhau.

Với những người lớn tuổi từng trải qua chiến tranh, câu chuyện từ hiện vật có thể khơi gợi ký ức và sự xúc động về những năm tháng gian khó. Trong khi đó, đối với học sinh, các hoạt động trải nghiệm có thể tạo sự tò mò và hứng thú. Việc đổi mới cách kể chuyện cần hướng đến cảm xúc của người tiếp nhận nhưng phải luôn đặt yêu cầu tôn trọng sự thật lịch sử lên hàng đầu.

Ông Phạm Quang Vinh, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Truyền thông Zám Việt Nam, chia sẻ tại tọa đàm

Về phát triển các kênh truyền thông số, diễn giả nhấn mạnh mỗi nền tảng cần có cách khai thác riêng. Facebook phù hợp giới thiệu hoạt động và thu hút khách tham quan; website phục vụ thông tin chính thức, tin tức và hành chính. Instagram có thể tập trung vào hình ảnh, hướng đến người trẻ và khách quốc tế thông qua nội dung tiếng Anh; Threads là không gian thử nghiệm cách thể hiện mới, trong khi TikTok mở ra khả năng tiếp cận công chúng bằng video và những góc quay sáng tạo.

Tuy nhiên, việc phát triển nhiều nền tảng cần được cân nhắc trên cơ sở nguồn lực thực tế, tránh dàn trải khi nhân lực chuyên trách và kinh nghiệm truyền thông tại một số bảo tàng còn hạn chế. Bên cạnh lựa chọn kênh phù hợp, việc tìm kiếm những câu chuyện độc đáo từ hiện vật cũng là yếu tố quan trọng để tạo sức hút cho nội dung.

Khách tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng trải nghiệm mini game tương tác cùng nội dung trưng bày

Ở góc độ hoạt động bảo tàng, ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng, chia sẻ định hướng đổi mới cách trưng bày, chú trọng xây dựng câu chuyện từ tư liệu, hiện vật thay vì chỉ liệt kê các mốc thời gian và địa điểm. Theo ông, phát triển truyền thông bảo tàng đòi hỏi đổi mới tư duy, cách kể chuyện và tăng cường thử nghiệm những hình thức phù hợp với từng nhóm du khách.