Kể chuyện di sản bằng ánh sáng trong khuôn viên đại học

Ban tổ chức trao Giải Thưởng Lớn Hạng mục Chuyên nghiệp (giải cao nhất) cho Sampaikan (Indonesia) với Living Ornament.

Đêm chung kết và trao giải diễn ra tại Cơ sở N – Smart & Green Campus Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, TPHCM, thuộc chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm thành lập UEH (1976-2026).

Với chủ đề “Heritage Lightscape – Bức họa ánh sáng di sản”, LightBloom 2026 thu hút hơn 50 đội trong nước và quốc tế gửi ý tưởng sau hơn 6 tháng phát động. Qua tuyển chọn, 12 đội vào chung kết, tranh tài ở hai bảng Chuyên nghiệp và Bán chuyên, mang đến những cách tiếp cận khác nhau về văn hóa, di sản.

Mặt tiền tòa nhà tại cơ sở UEH Nguyễn Văn Linh trở thành không gian trình diễn.

Đưa chất liệu truyền thống vào không gian sáng tạo mới

Trong đêm thi, mặt tiền tòa nhà tại cơ sở UEH Nguyễn Văn Linh trở thành không gian trình diễn. Những bức tường, ô cửa và đường nét kiến trúc được các đội khai thác để thể hiện câu chuyện bằng hình ảnh chuyển động, âm nhạc và ánh sáng.

Các đội tham gia trình diễn trên nền tòa nhà UEH.

Điểm đặc biệt của projection mapping là tác phẩm được thiết kế để trình chiếu trên bề mặt kiến trúc thực. Các đội phải giải quyết đồng thời yêu cầu về thẩm mỹ, kỹ thuật, tỷ lệ không gian và khả năng truyền tải câu chuyện. Cấu trúc công trình vì vậy trở thành một phần trong cách thể hiện của mỗi tác phẩm.

Tác phẩm giành giải cao nhất bảng Chuyên nghiệp “Living Ornament” của Sampaikan (Indonesia).

Đội Port 26 của Việt Nam mang đến tác phẩm Culture Remix, hòa trộn chất liệu dân gian với phong cách cyberpunk và siêu thực. Trong khi đó, Echoes of The Realm của WAXNT NOAH kết hợp chất liệu chèo, rối nước và nhã nhạc cung đình Huế, tạo nên một không gian giao thoa giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Với Mirrored Heritage, Tela Studio khai thác sự tương đồng giữa những di sản văn hóa và thiên nhiên trên thế giới. Còn The Ascension của Static Collective kết hợp kiến trúc, thiên nhiên và linh vật Á Đông trong không gian vũ trụ, thể hiện sự kết nối giữa quá khứ với tương lai.

TS Đinh Công Khải, Phó Giám đốc UEH, phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc, TS Đinh Công Khải, Phó Giám đốc UEH, nhấn mạnh, di sản thực sự sống khi được thế hệ hôm nay hiểu, yêu và kể lại bằng chính ngôn ngữ của mình. LightBloom gợi mở cách kể chuyện quá khứ bằng ngôn ngữ của tương lai, đưa những giá trị văn hóa đến với công chúng qua trải nghiệm nghệ thuật và công nghệ.

Theo TS Đinh Công Khải, kinh tế sáng tạo đang trở thành một động lực phát triển mới. Cuộc thi là cơ hội kết nối giáo dục, nghệ thuật, văn hóa và công nghệ, đồng thời tạo môi trường gặp gỡ giữa chuyên gia, nghệ sĩ và sinh viên. Mỗi tác phẩm tham dự mang theo sự tìm tòi, thử nghiệm và đóng góp một góc nhìn riêng về di sản.

Cuộc thi thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên.

Theo dõi chương trình, Phương Linh, sinh viên năm nhất UEH, cho biết cảm thấy choáng ngợp trước những tiết mục kết hợp âm thanh và ánh sáng. “Đây là lần đầu tôi trực tiếp thưởng thức một chương trình trình chiếu như vậy”, Phương Linh chia sẻ.

Tôn vinh ý tưởng, kỹ thuật và khả năng kể chuyện

Đại diện hội đồng giám khảo, ông Abdul Shakir, nghệ sĩ đa phương tiện, đồng sáng lập nhóm nghệ thuật Filamen (Malaysia) đánh giá các đội thi mang đến nhiều cách tiếp cận đối với nghệ thuật projection mapping. Mỗi đội có tiếng nói sáng tạo riêng; một số tác phẩm gây ấn tượng bởi hình ảnh, không khí nghệ thuật và cách dẫn dắt câu chuyện.

Ông Abdul Shakir, đại diện Ban giám khảo, phát biểu.

Theo ông Abdul Shakir, projection mapping có khả năng trao cho không gian kiến trúc những ý nghĩa mới. Ánh sáng, chuyển động, âm thanh và trí tưởng tượng cùng góp phần tạo nên trải nghiệm khiến người xem cảm nhận và ghi nhớ.

Ông Abdul Shakir cho rằng, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia Đông Nam Á có nguồn di sản văn hóa phong phú. Điều đáng chú ý là cách nghệ sĩ khai thác những câu chuyện truyền thống và bản sắc để kết nối với khán giả hôm nay. Dù công nghệ cung cấp nhiều công cụ thể hiện, cốt lõi tác phẩm vẫn là ý tưởng, cảm xúc và sự kết nối giữa con người.

Đại diện giám khảo cũng ghi nhận những ý tưởng mới, niềm đam mê và cách các đội Việt Nam đưa văn hóa của mình vào tác phẩm. Ông Abdul Shakir kỳ vọng cuộc thi mở thêm cơ hội để nghệ sĩ Việt Nam giới thiệu sáng tạo với công chúng quốc tế, đồng thời thúc đẩy giao lưu trong cộng đồng nghệ thuật ánh sáng khu vực.

Ban tổ chức trao Giải Thưởng Lớn (giải cao nhất) Hạng mục Chuyên nghiệp cho Sampaikan (Indonesia) với tác phẩm Living Ornament.

Trích đoạn tác phẩm Living Ornament của đội Sampaikan (Indonesia), đoạt giải cao nhất bảng Chuyên nghiệp tại LightBloom 2026.

Kết quả, ở bảng Chuyên nghiệp, Sampaikan (Indonesia) giành giải cao nhất, trị giá 2.000 USD, với Living Ornament. Tác phẩm tái hiện họa tiết truyền thống Việt Nam bằng nghệ thuật 3D đa sắc, thể hiện tinh thần kiên cường và sức sống của di sản.

Đội VJ ERRE (Mexico) nhận giải Vàng với tác phẩm The Seed Remembers.

Trích đoạn The Seed Remembers của VJ ERRE (Mexico), đoạt giải Vàng bảng Chuyên nghiệp tại LightBloom 2026, lấy cảm hứng từ hoa văn thủ công truyền thống và ký ức.

VJ ERRE (Mexico) nhận giải Vàng, trị giá 1.000 USD, với The Seed Remembers, lấy cảm hứng từ hoa văn thủ công truyền thống và ký ức.

Ban tổ chức trao Giải thưởng lớn Liên hoan (bán chuyên) cho WAXNT NOAH (Việt Nam) với tác phẩm Echoes of The realm.

Ở bảng Bán chuyên, WAXNT NOAH (Việt Nam) giành giải cao nhất, trị giá 1.000 USD, với Echoes of The Realm.

Tác phẩm dự thi “Echoes of The realm” WAXNT NOAH (Việt Nam).

Giải Vàng, trị giá 500 USD, thuộc về VNTTCL (Việt Nam) với Trương Chi and The Phantom of the Opera.

Trích đoạn Trương Chi and The Phantom of the Opera của VNTTCL (Việt Nam), đoạt giải Vàng bảng Bán chuyên tại LightBloom 2026.

Ban tổ chức còn trao giải Ý tưởng nghệ thuật xuất sắc nhất cho Tela Studio (Việt Nam); giải Thực hiện kỹ thuật xuất sắc nhất cho Static Collective (Úc); giải Tài năng mới cho Port 26 (Việt Nam).

Các đội thi và đại biểu trên sân khấu đêm chung kết, trao giải LightBloom 2026 tại UEH tối 24-10