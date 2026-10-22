Kể chuyện Bế Văn Đàn cho thế hệ trẻ

Một buổi lao động, dọn vệ sinh khu vực bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Bế Văn Đàn do thầy trò nhà trường tổ chức.

Bài học lịch sử từ những việc làm giản dị

Không chỉ học lịch sử qua sách vở, học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Mường Pồn (xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên) còn được tìm hiểu truyền thống cách mạng thông qua những hoạt động trải nghiệm tại di tích lịch sử. Từ việc quét dọn khu tưởng niệm, dâng hương tri ân đến lắng nghe câu chuyện về Anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn, những bài học về lòng yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trở nên gần gũi với các em.

Di tích lịch sử Bế Văn Đàn là nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của người chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Với thầy và trò nhà trường, những hoạt động tại đây góp phần giáo dục đạo đức, lịch sử và kỹ năng sống.

Hàng năm, cứ mỗi dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), Liên đội nhà trường lại tổ chức cho học sinh quét dọn, vệ sinh và thắp hương tại Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn. Những công việc giản dị giúp các em thể hiện lòng biết ơn những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Việc quét dọn, làm vệ sinh các khu vực di tích, bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ được thầy trò Trường PTDTBT Tiểu học Mường Pồn duy trì đều đặn vào nhiều dịp trong năm.

Hay như dịp Tết Nguyên đán, thầy cô và học sinh lại tiếp tục vệ sinh, dâng hương tại Bia tưởng niệm Bế Văn Đàn và địa điểm ghi công các liệt sĩ trên địa bàn xã.

Các hoạt động tri ân còn được tổ chức vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4). Liên đội cùng học sinh các lớp được phân công đều tham gia quét dọn, thắp hương tại khu tưởng niệm, từng bước hình thành ý thức giữ gìn di tích lịch sử.

Theo thầy Ngô Văn Đô, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Mường Pồn, giáo dục truyền thống cách mạng không chỉ dừng ở kiến thức trong sách giáo khoa mà cần những hoạt động gần gũi, phù hợp với nhận thức của học sinh.

“Khi trực tiếp đến di tích, tự tay quét dọn, chăm sóc khu tưởng niệm và nghe kể về sự hy sinh của Anh hùng Bế Văn Đàn, các em sẽ có những cảm nhận sâu sắc hơn. Nhà trường mong mỗi hoạt động trải nghiệm đều trở thành bài học ý nghĩa, giúp học sinh trân trọng lịch sử và có trách nhiệm với quê hương.”, thầy Ngô Văn Đô cho biết.

Với học sinh tiểu học, khi được tận mắt nhìn thấy di tích, cùng thầy cô chăm sóc khu tưởng niệm, các em có thêm cơ hội hiểu về sự hy sinh của những người đi trước và giá trị cuộc sống hòa bình hôm nay.

Thầy Ngô Văn Đô - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Mường Pồn (thứ nhất bên trái, hàng sau cùng) cùng học sinh nhà trường dâng hương, hoa tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Bế Văn Đàn.

Em Lò Thị Vân Ca - học sinh lớp 5B1, chia sẻ cảm nhận sau hoạt động trải nghiệm:“Khi cùng các bạn quét dọn và thắp hương tại Bia tưởng niệm, em rất xúc động. Qua lời kể của thầy cô, em biết Anh hùng Bế Văn Đàn đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ đất nước. Em sẽ cố gắng học tốt và cùng các bạn giữ gìn khu di tích sạch đẹp.”

Từ những việc làm giản dị ấy, học sinh hiểu rằng lòng biết ơn không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn bắt đầu từ hành động hằng ngày.

Một góc sân trường trong hoạt động trải nghiệm.

Để câu chuyện người anh hùng sống mãi

Công tác giáo dục truyền thống tại Mường Pồn còn được thực hiện thông qua sự phối hợp giữa nhà trường, lực lượng Bộ đội Biên phòng và các đơn vị giáo dục trên địa bàn.

Gần đây nhất, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Trường PTDTBT Tiểu học Mường Pồn phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Pồn và Trường Mầm non Mường Pồn tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Di tích lịch sử Bế Văn Đàn.

Trong không khí trang nghiêm ấy, các đại biểu, cán bộ, giáo viên, nhân viên dành phút mặc niệm, kính cẩn dâng hương tưởng nhớ những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương, đoàn đến Di tích lịch sử Bế Văn Đàn, cùng ôn lại cuộc đời và tấm gương chiến đấu anh dũng của người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho nền độc lập dân tộc.

Thầy Ngô Văn Đô - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Mường Pồn (thứ 2 tính từ bên phải) cùng giáo viên nhà trường trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Hoạt động góp phần tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và lực lượng Biên phòng trong giáo dục truyền thống cách mạng.

Là người trực tiếp tham mưu, tổ chức các hoạt động của Liên đội, cô Phạm Thị Nhung – Phó Bí thư đoàn trường PTDTBT Tiểu học Mường Pồn, luôn chú trọng đưa nội dung giáo dục truyền thống thành hoạt động trải nghiệm phù hợp với học sinh.

“Chúng tôi lựa chọn những công việc vừa sức và giải thích để các em hiểu ý nghĩa của hoạt động. Điều đáng mừng là học sinh tham gia hào hứng, biết nhắc nhau giữ gìn vệ sinh, nghiêm túc khi dâng hương. Qua mỗi lần trải nghiệm, chúng tôi mong các em hiểu thêm truyền thống quê hương và biết ơn các anh hùng liệt sĩ.”, cô Nhung chia sẻ.

Cô Phạm Thị Nhung (thứ 3 tính từ bên phải) cùng học trò trong một hoạt động trải nghiệm.

Việc duy trì tổ chức các hoạt động thường xuyên trong năm, gắn với các ngày lễ lớn của dân tộc, giúp nội dung giáo dục truyền thống trở thành một phần trong hoạt động giáo dục của nhà trường.

Đối với một xã vùng biên như Mường Pồn, những hoạt động này góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ, đồng thời phát huy giá trị di tích lịch sử gắn với nhiệm vụ giáo dục văn hóa ở cơ sở.

Từ những việc làm giản dị của học sinh đến sự đồng hành của thầy cô và các lực lượng trên địa bàn, câu chuyện về Anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn tiếp tục được trao truyền bằng những hình thức gần gũi, thiết thực.

Mỗi lần đến di tích, tự tay quét dọn, thắp nén hương hay lắng nghe câu chuyện về người anh hùng, các em lại có thêm một bài học về lòng biết ơn. Từ đó, truyền thống cách mạng của quê hương Mường Pồn tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trong thế hệ trẻ hôm nay.