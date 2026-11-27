​Trực tiếp đứng lớp là chuyên gia An Thành Đạt – nguyên phóng viên ảnh Báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam), giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí.

​Phát biểu khai mạc, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ khẳng định, việc nâng cao năng lực khai thác và sử dụng hình ảnh là bước đi thiết thực để nâng tầm chất lượng tác phẩm, giúp người làm báo bắt nhịp với sự chuyển mình của báo chí hiện đại.

Trực tiếp đứng lớp là chuyên gia An Thành Đạt – nguyên phóng viên ảnh Báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam), giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí.

​Trong suốt khóa học, học viên được hệ thống hóa kiến thức từ khâu phát hiện đề tài, tìm góc nhìn mới, khai thác nhân vật đến cách làm chủ ngôn ngữ thị giác qua bố cục, ánh sáng, màu sắc và khoảnh khắc. Không dừng lại ở từng khung hình đơn lẻ, chuyên gia cũng hướng dẫn cách xâu chuỗi hình ảnh thành một mạch truyện xuyên suốt, giữ trọn tính chân thực nhưng vẫn cuốn hút người xem.

Các học viên được trao giấy chứng nhận sau khóa học.

​Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành thực địa theo nhóm. Từ việc chọn đề tài, bấm máy tại hiện trường, biên tập, viết chú thích đến dựng mạch kể chuyện, mỗi nhóm đều tự tay hoàn thiện một phóng sự ảnh. Tại buổi đánh giá sản phẩm, các tác phẩm được chiếu trực tiếp để cùng phân tích, mổ xẻ – giúp học viên phân biệt rõ ràng giữa một bức ảnh “đẹp mắt” và một bức ảnh thực sự “biết kể chuyện”.

​Lớp tập huấn khép lại với nhiều góc nhìn mới và kinh nghiệm thực tế được chia sẻ, tạo động lực để những người làm báo Phú Thọ tiếp tục làm mới cách thể hiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng.