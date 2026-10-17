Kè chống xói lở bờ biển Hội An gần hoàn thiện

Nhà thầu đang cho công nhân dọn vệ sinh, hoàn trả mặt bằng.

Sau hơn 5 tháng triển khai, công trình đang bước vào giai đoạn nước rút nhằm hoàn thiện những hạng mục cuối cùng theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố. Tuyến kè bờ biển Hội An dài khoảng 1.950m, chia thành 3 khu vực, trong đó khu vực 1 thuộc phường Hội An Đông, khu vực 2 và 3 thuộc phường Hội An Tây. Ghi nhận tại gói thầu do Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đảm nhận, nhà thầu đã hoàn thành gần 100% các hạng mục chính liên quan đến lắp đặt mái kè, chân kè, hệ thống tường chắn và đường giao thông. Theo kết luận của đồng chí Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tại đợt kiểm tra thực tế ngày 18-9, đoạn kè do đơn vị này đảm nhận phải hoàn thành vào ngày 15-10-2026. Hiện công trường cơ bản bảo đảm tiến độ, đáp ứng yêu cầu đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Nhà thầu đang tập trung công nhân vệ sinh, hoàn trả mặt bằng tại một số đoạn nhằm chỉnh trang bãi biển, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kinh doanh, buôn bán và du khách tắm biển. Du khách cũng tranh thủ thời tiết nắng ráo để đạp xe, đi bộ dạo biển và chụp ảnh lưu niệm tại những khu vực đã hoàn thành thi công kè bờ biển.

Du khách tranh thủ đi bộ và chụp hình lưu niệm.

Đối với khu vực do Công ty TNHH Thanh Tiến đảm nhận thi công, hạng mục lắp đặt mái bê tông đã hoàn thành 100%. Đơn vị đang rà soát, kiểm tra chất lượng và vệ sinh công trình. Theo chỉ đạo của UBND thành phố, đoạn kè này phải hoàn thành phần lắp mái bê tông vào ngày 30-9 nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Đối với các hạng mục còn dang dở như tường chắn, hệ thống đường giao thông…, nhà thầu tiếp tục huy động máy móc, nhân công để đẩy nhanh tiến độ thi công. Thành phố yêu cầu doanh nghiệp cam kết hoàn thành 100% các hạng mục còn lại trước ngày 30-11-2026.