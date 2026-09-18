Kẻ cầm đầu vụ chém 'nhầm' người chấn động Hải Phòng sa lưới, loạt tình tiết sốc được hé lộ
Những ngày qua, sự việc nam thanh niên ở TP Hải Phòng bị nhóm đối tượng dùng kiếm, tuýp sắt tấn công nhầm khi đang ngồi uống nước nhận được sự quan tâm của dư luận.
Liên quan đến sự việc trên, Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông tin ban đầu về bắt giữ nhóm đối tượng mang hung khí tấn công người dân.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ke-cam-dau-vu-chem-nham-nguoi-chan-dong-hai-phong-sa-luoi-loat-tinh-tiet-soc-duoc-he-lo-169260918183418231.htm