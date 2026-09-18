Kẻ cầm đầu vụ chém 'nhầm' người chấn động Hải Phòng sa lưới, loạt tình tiết sốc được hé lộ.

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Sơn La ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đinh Mạnh Quân, sinh năm 2007; Trần Đình Hùng, sinh năm 2007); Nguyễn Quốc An, sinh năm 2007; Đ.Đ.T, sinh năm 2010; N.T.N, sinh năm 2010; Đ.T.D, sinh năm 2010, cùng trú tại xã Phù Yên về tội cố ý gây thương tích và Vàng A Tếnh, sinh năm 2007, trú tại xã Mường Cơi về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.