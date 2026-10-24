Kè biển hơn 195 tỷ đồng ở Lâm Đồng vướng 385m mặt bằng

Dự án Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư hơn 195,8 tỷ đồng, chiều dài 2.532m, nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển, bảo vệ khoảng 530 hộ dân và 67 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tôm giống trong khu vực.

Theo báo cáo, đến nay dự án đã thi công được 2.147/2.532m tuyến kè. Giá trị khối lượng thực hiện đạt hơn 142 tỷ đồng, bằng 91,6% giá trị hợp đồng; lũy kế giải ngân đạt hơn 138,4 tỷ đồng, tương đương 89% giá trị hợp đồng.

Dự án Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến được đầu tư nhằm khắc phục sạt lở bờ biển, bảo vệ khoảng các hộ dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tôm giống tại khu vực,

Tuy nhiên, đoạn kè dài 385m, từ lý trình K0+080 đến K0+465 vẫn chưa thể thi công do một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã nhiều lần đối thoại, vận động, điều chỉnh thiết kế nhưng vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đề xuất thi công đoạn kè từ K0+350 đến K0+465, đồng thời khóa kè tại các vị trí K0+080 và K0+350.

Một đoạn tuyến kè đang được thi công tại xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

Liên quan đến dự án này, sáng 24/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của dự án.

Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất của công trình là bảo vệ tính mạng, tài sản và bảo đảm an toàn cho người dân trước nguy cơ thiên tai, bão lũ. Vì vậy, việc lựa chọn phương án thi công phải đặt lợi ích chung lên hàng đầu, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Đối với các phương án thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phân tích kỹ ưu điểm, hạn chế và tác động của từng phương án; đánh giá khả năng chống chịu thiên tai, mức độ an toàn công trình và làm rõ trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện.

Trường hợp điều chỉnh, cắt giảm khối lượng thi công, các đơn vị phải đánh giá đầy đủ tác động đến hiệu quả bảo vệ của công trình, tính toán phương án xử lý các cấu kiện đúc sẵn còn lại, bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, tránh thất thoát, lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (ở giữa) kiểm tra tiến độ thi công dự án.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp UBND xã Vĩnh Hảo tiếp tục rà soát, tuyên truyền, vận động người dân, giải thích rõ mục tiêu và ý nghĩa của dự án để tạo sự đồng thuận. Các kiến nghị, khiếu nại phát sinh phải được tổng hợp, xem xét và đề xuất hướng xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương họp thống nhất phương án thực hiện, xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và biện pháp tháo gỡ từng khó khăn.

Công tác bảo vệ thi công phải được phối hợp chặt chẽ, bố trí lực lượng phù hợp, bảo đảm điều kiện tổ chức thi công liên tục; những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 chỉ đạo nhà thầu chuẩn bị đầy đủ điều kiện, sẵn sàng thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng; đồng thời rà soát phương án xử lý các cấu kiện đúc sẵn còn lại và phần vốn dự kiến không giải ngân hết, hoàn thiện thủ tục theo quy định.