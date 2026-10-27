Kê biên 66 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo 1.200 tỷ đồng trồng Sâm Ngọc Linh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đồng thời đề nghị truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh, SN 1980, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (viết tắt là Công ty Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, Hạnh sử dụng Công ty Mỹ Hạnh với mục đích kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký ba loại hợp đồng gồm: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng trồng Sâm Ngọc Linh.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh tại Kon Tum, Quảng Nam…

Phạm Mỹ Hạnh tại phiên tòa sơ thẩm xét xử tháng 8/2026.

Hạnh cam kết lợi nhuận lớn, trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký với mức lãi suất chênh lệch từ 2% đến 4%/tháng, tương đương từ 24% đến 48% một năm.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh sử dụng trả tiền hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Bằng thủ đoạn trên, Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền hơn 1.279 tỷ đồng. Hạnh đã trả tiền gốc, lãi cho một số nhà đầu tư, đến nay còn chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán.

Trước đó, tháng 8/2026, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án này theo trình tự sơ thẩm, sau đó trả hồ sơ để Viện KSND TP Hà Nội điều tra bổ sung một số nội dung như: Cần làm rõ gồm ghi lời khai một số cá nhân đã ký hợp đồng chuyển tiền cho Phạm Mỹ Hạnh; làm rõ pháp lý của Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông và Công ty Mỹ Hạnh; hành vi của Hạnh sử dụng tiền góp vốn của nhà đầu tư để mua bất động sản.

Kết luận điều tra bổ sung thể hiện, ở nội dung đầu tiên, ban đầu, cơ quan điều tra ghi lời khai của 297 bị hại, sau đó tiếp tục đăng thông báo tìm bị hại trên phương tiện thông tin đại chúng.

Trong quá trình điều tra bổ sung, có thêm 80 bị hại đến trụ sở cơ quan điều tra làm việc, ghi lời khai. Những người này đã được xác định là bị hại và được kết luận trong quá trình điều tra.

Như vậy đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc, ghi lời khai với tổng số 377 bị hại. Tất cả đều yêu cầu bị can Phạm Mỹ Hạnh hoàn trả số tiền mà Công ty Mỹ Hạnh chưa thanh toán theo các hợp đồng đã ký.

Liên quan đến Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông, ông Trần Văn Quỳnh là chủ trước đây khai, từ tháng 7/2021 đến tháng 5/2022, Phạm Mỹ Hạnh đã chuyển 66 tỷ đồng cho ông để thanh toán việc mua cổ phần Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn. Đến tháng 5/2022, Hạnh còn nợ ông 23 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Phạm Mỹ Hạnh vẫn là chủ Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông, nhưng đến nay hợp tác xã không có bất kỳ hoạt động kinh doanh, sản xuất nào. Tại hợp tác xã chỉ có đất trống, không có nhà xưởng, công trình xây dựng, không có tài sản gì để thu hồi phục vụ quá trình khắc phục hậu quả trong vụ án.

Số tiền Phạm Mỹ Hạnh sử dụng để giao dịch, chuyển cho ông Trần Văn Quỳnh có nguồn gốc từ tiền của các bị hại nộp vào Công ty Mỹ Hạnh. Do đây là tài sản có liên quan đến vụ án, cần thu hồi để phục vụ công tác khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ tài sản, đồ vật, tài liệu đối với ông Trần Văn Quỳnh để xử lý theo quy định.

Đồng thời, do khoản tiền trên phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng giữa Phạm Mỹ Hạnh và ông Trần Văn Quỳnh, cơ quan điều tra đã có công văn gửi cơ quan Thuế đề nghị kiểm tra, xác minh, làm rõ việc kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của ông Trần Văn Quỳnh đối với khoản thu nhập phát sinh từ giao dịch nêu trên.

Đối với hành vi có dấu hiệu rửa tiền qua việc mua bất động sản, Phạm Mỹ Hạnh thừa nhận sử dụng tiền của các nhà đầu tư để mua các bất động sản, tài sản khác. Hạnh khai nhận, việc mua và đặt cọc các bất động sản để phục vụ vào mục đích hoạt động của Công ty Mỹ Hạnh.

Mặc dù biết số tiền đầu tư do các nhà đầu tư nộp vào Công ty Mỹ Hạnh để đầu tư dự án Sâm Ngọc Linh nhưng do dự án chưa phát sinh lãi, Hạnh hi vọng sử dụng tiền của các nhà đầu tư mua và bán bất động sản có thể phát sinh lợi nhuận, để chi trả cho các hoạt động của công ty cũng như tiền lãi của các nhà đầu tư.

Số tiền sau khi bán được tài sản, bất động sản, Hạnh sử dụng toàn bộ để chi trả cho các nhà đầu tư và hiện nay không còn sở hữu tài sản, bất động sản nào.