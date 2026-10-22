Kẻ bị truy nã 2 tội danh sa lưới
Ngày 19-10, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Khánh Hòa, đã bắt giữ Phan Văn Chương (1997, trú phường Ba Ngòi, Khánh Hòa), đối tượng mang 2 lệnh truy nã về các hành vi: “Giết người” và "Gây rối trật tự công cộng”.
Theo hồ sơ, tối 26-11-2019, do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Chương dùng dao đâm anh N.H.P. (1983) trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Chương bỏ trốn nên ngày 3-12-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã đối với Chương về hành vi: “Giết người”. Ngoài ra, giữa tháng 3-2019, Chương gây rối trật tự công cộng tại địa bàn xã Cam Phú (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cũ) rồi bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã ra quyết định truy nã Phan Văn Chương về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”. Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ke-bi-truy-na-2-toi-danh-sa-luoi-post359812.html