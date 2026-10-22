Kẻ bị truy nã 2 tội danh sa lưới

Bà Chu Thị Loan (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc đến con trai cùng hai cháu nội. Chính bà không chấp nhận được người con mình dứt ruột sinh ra chơi bời lêu lổng, hành hạ hai cháu nhỏ, để rồi chính bà đi trình báo công an về hành vi bạo hành gia đình của con trai mình là Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1991). Tuấn là người vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành hạ con.