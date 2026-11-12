Kẻ bán, người mua cùng có tội
Được thuê làm việc cho một công trình xây dựng ở xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi), Huỳnh Viết Thái (1992, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) lợi dụng được chủ thầu giao quản lý tài sản tại phòng trọ, Thái nảy sinh ý định chiếm đoạt để bán lấy tiền tiêu xài.
Nửa cuối tháng 6-2026, Thái lấy trộm 2 xe mô-tô và 1 tủ lạnh mang bán cho Võ Thị Lý (1992, trú xã Măng Đen). Tổng giá trị tài sản Thái chiếm đoạt trong 2 lần là hơn 9 triệu đồng. Ngày 11-11, TAND khu vực 10- Quảng Ngãi cho biết, đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Viết Thái 18 tháng tù về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và bị cáo Võ Thị Lý 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ke-ban-nguoi-mua-cung-co-toi-post360897.html