Kẻ bán, người mua cùng có tội

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Nửa cuối tháng 6-2026, Thái lấy trộm 2 xe mô-tô và 1 tủ lạnh mang bán cho Võ Thị Lý (1992, trú xã Măng Đen). Tổng giá trị tài sản Thái chiếm đoạt trong 2 lần là hơn 9 triệu đồng. Ngày 11-11, TAND khu vực 10- Quảng Ngãi cho biết, đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Viết Thái 18 tháng tù về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và bị cáo Võ Thị Lý 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.