KDL Xuân Thành dừng một số hoạt động vui chơi trên biển để đảm bảo an toàn

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Tiên Điền vừa có thông báo về việc dừng một số hoạt động vui chơi trên biển để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết giao mùa, gió lớn, sóng biển dâng cao nguy hiểm và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng, tài sản của người dân cũng như du khách.

Từ 18h30 ngày 14/10/2026, Khu du lịch biển Xuân Thành sẽ dừng một số hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước năm 2026.

Theo đó, từ 18h30 ngày 14/10, khu du lịch sẽ dừng bố trí lực lượng cứu hộ trực tại các chòi canh và thu hồi các phao tiêu, biển cảnh báo an toàn trên mặt nước kể từ thời gian nêu trên; cắm các biển cảnh báo nguy hiểm dọc bãi biển Khu du lịch Xuân Thành.

Đơn vị cũng khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không xuống tắm biển, bơi lội hoặc tham gia các hoạt động thể thao dưới nước, nhất là trong điều kiện gió lớn, sóng cao và dòng chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Các khách sạn, cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh dịch vụ tại khu vực bãi biển được đề nghị chủ động chằng chống hàng quán, phương tiện kinh doanh và nhắc nhở du khách tuân thủ quy định.