Nhà mạng Nhật Bản KDDI vừa giới thiệu một mẫu điện thoại chỉ phục vụ chủ yếu việc gọi và nhắn tin, không thể tải ứng dụng hay truy cập Internet. Sản phẩm dự kiến bán tại thị trường Nhật Bản từ tháng 12/2026, hướng tới nhóm người muốn tạm ngắt kết nối trực tuyến.

Trong bối cảnh smartphone ngày càng thông minh và tích hợp nhiều tính năng, đây là một hướng đi ngược dòng. Thiết bị được định vị như một lựa chọn để hạn chế thời gian dùng thiết bị điện tử và tìm lại trải nghiệm liên lạc đơn giản.

Ảnh: NHK

Điện thoại bị lược bớt gì và vì sao camera cố tình kém đi?

Điểm khác biệt lớn nhất của thiết bị là việc chủ động loại bỏ nhiều tính năng vốn đã quen thuộc trên điện thoại thông minh. Người dùng chủ yếu thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn, không thể tải ứng dụng hoặc truy cập Internet.

Đáng chú ý, KDDI không chạy đua về cấu hình hay chất lượng hình ảnh. Hãng còn cố tình giảm chất lượng camera để tạo ra những bức ảnh mang phong cách hoài cổ.

Về thiết kế, sản phẩm lấy cảm hứng từ các mẫu điện thoại di động từng thịnh hành trong thập niên 2000. Đó là thời điểm điện thoại chủ yếu phục vụ nhu cầu liên lạc, chưa trở thành thiết bị đa chức năng như hiện nay.

Thoát khỏi vòng vây thông báo: nhóm khách hàng KDDI nhắm tới

Theo KDDI, mẫu điện thoại mới ra đời khi nhiều người dành quá nhiều thời gian cho smartphone, thường xuyên kiểm tra thông báo hoặc bị cuốn vào việc lướt Internet. Thay vì bổ sung tính năng để giữ chân người dùng, hãng muốn tạo ra thiết bị giúp họ chủ động giới hạn thời gian kết nối với thế giới số.

Ông Sunahara Satoshi, đại diện bộ phận quản lý thương hiệu KDDI, cho biết doanh nghiệp kỳ vọng sản phẩm là giải pháp cho những người hay bị phân tâm bởi thông báo và thói quen dùng Internet kéo dài.

Bên cạnh đó, nhà mạng cũng nhắm tới những người yêu thích thiết bị cổ điển và văn hóa analog, đặc biệt là giới trẻ. Kiểu dáng của hơn hai thập kỷ trước, kết hợp camera mang màu sắc hoài niệm, được xem là cách KDDI tạo sức hút riêng.

Smartphone đã thành công cụ đa năng, còn điện thoại tối giản đứng ở đâu?

Ông Koike Masato, nghiên cứu viên cấp cao tại Sompo Institute Plus, nhận định chức năng của điện thoại di động đã thay đổi đáng kể. Những mẫu đời đầu chủ yếu dùng để liên lạc, còn smartphone ngày nay là công cụ thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu bản đồ, thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng hàng loạt dịch vụ trực tuyến.

Việc kết nối Internet liên tục vì thế dần trở nên quen thuộc, không chỉ trong công việc mà cả khi nghỉ ngơi. Theo ông Koike, nếu không thể tách khỏi thiết bị kỹ thuật số, con người có nguy cơ rơi vào trạng thái mệt mỏi vì công nghệ. Ông cho rằng giữ cân bằng giữa hoạt động trực tuyến và trải nghiệm ngoài đời thực giúp mỗi người tận hưởng thời gian trọn vẹn hơn.

Đánh đổi và dấu hỏi thương mại của hướng đi ngược dòng

Cái giá của sự tối giản khá rõ: thiết bị không có Internet và ứng dụng, nên không nhằm thay thế smartphone. Theo nguồn tin, sản phẩm là lựa chọn cho người muốn tạm gác các tiện ích số nhưng vẫn giữ liên lạc cơ bản.

Trên thị trường quốc tế, một số nhà sản xuất tại Mỹ và Thụy Sĩ cũng đã giới thiệu những mẫu điện thoại chức năng tối giản tương tự. Có người dùng chọn loại thiết bị này làm điện thoại thứ hai, bên cạnh smartphone phục vụ công việc và các nhu cầu thiết yếu.

Tuy nhiên, khả năng dòng sản phẩm này phổ biến tại Nhật Bản vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Dù vậy, mẫu điện thoại của KDDI cho thấy một hướng phát triển đáng chú ý: công nghệ không nhất thiết phải ngày càng phức tạp để đáp ứng nhu cầu người dùng.