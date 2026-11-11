KCN Việt Nam bổ sung dự án thứ ba vào danh mục công trình đạt Leed Gold

Phân khu 2A của KCN Hố Nai đạt chứng nhận LEED Gold tiếp tục khẳng định định hướng phát triển hạ tầng bền vững của KCN Việt Nam. Ảnh: DNCC.

Đây là dự án kho xưởng xây sẵn thứ ba trong danh mục dự án của KCN Việt Nam đạt chứng nhận LEED Gold, thể hiện những nỗ lực liên tục của doanh nghiệp trong việc tích hợp các tiêu chuẩn công trình xanh được công nhận quốc tế vào hoạt động phát triển bất động sản công nghiệp.

Nằm trong Khu công nghiệp Hố Nai, thành phố Đồng Nai, một trong những trung tâm sản xuất và logistics trọng điểm tại khu vực phía Nam, KCN Hố Nai 2A là một trong những phân khu mới thuộc tổng thể dự án kho xưởng xây sẵn KCN Hố Nai.

Với quy mô 16,8ha, KCN Hố Nai 2A cung cấp hơn 100.000 m2 tổng diện tích sàn cho thuê bao gồm nhà xưởng (ready-built factory) và kho xưởng hỗn hợp (ready-built hybrid). Hoàn thành vào quý II/2026, dự án cung cấp các không gian công nghiệp linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu sản xuất và logistics của doanh nghiệp.

Được phát triển bởi Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (U.S. Green Building Council – USGBC), LEED là hệ thống đánh giá công trình xanh được công nhận rộng rãi trên toàn cầu, đánh giá hiệu quả công trình dựa trên các tiêu chí trọng yếu như hiệu quả sử dụng năng lượng và nước, vật liệu xây dựng, quản lý chất thải và chất lượng môi trường trong nhà.

Chứng nhận LEED Gold ghi nhận mức độ đáp ứng của dự án đối với các tiêu chí phát triển bền vững theo hệ thống đánh giá này.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc hoạt động tại các cơ sở đạt chứng nhận LEED có thể đóng góp vào chiến lược phát triển bền vững tổng thể của doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về môi trường từ các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Hardy Diec, Giám đốc điều hành KCN Việt Nam chia sẻ.“Chúng tôi nhìn nhận hạ tầng công nghiệp không đơn thuần là không gian để doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất. Giá trị của dự án, địa điểm sản xuất còn được thể hiện qua khả năng hỗ trợ khách thuê nâng cao hiệu quả vận hành, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn".

Thông qua việc tích hợp các tiêu chuẩn công trình xanh được công nhận quốc tế, KCN Việt Nam hướng đến việc cung cấp nhiều hơn so với các không gian sản xuất truyền thống, tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp sản xuất trong bối cảnh các yêu cầu và tính cạnh tranh ngày càng gia tăng”, ông Hardy nhấn mạnh.

Dự án KCN DEEP C (giai đoạn 2) tại Hải Phòng của KCN Việt Nam đạt chứng nhận LEED Vàng, đáp ứng các tiêu chuẩn về công trình xanh và phát triển bền vững. Ảnh: DNCC.

Được biết, thành phố Đồng Nai hiện đang tiếp tục củng cố vị thế là một trong những trung tâm kinh tế và công nghiệp trọng điểm tại khu vực phía Nam. Trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố thu hút hơn 2,5 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký.

Hiện Đồng Nai có 58 khu công nghiệp đã được thành lập, trong đó 44 khu đang hoạt động, với tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 76%.

Bên cạnh đó, Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến bắt đầu khai thác thương mại vào tháng 12/2026, được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng cường khả năng kết nối và năng lực logistics của khu vực.

Trong bối cảnh đó, dự án KCN Hố Nai sở hữu vị trí chiến lược, đáp ứng nhu cầu của các nhà sản xuất đang tìm kiếm cơ sở công nghiệp có khả năng kết nối thuận lợi tại một trong những trung tâm sản xuất lâu đời của khu vực phía Nam.

Dự án cũng phù hợp với định hướng ngày càng chú trọng thu hút các dòng vốn đầu tư công nghệ cao, phát thải thấp và phát triển bền vững của Đồng Nai.

VỀ TẬP ĐOÀN KCN VIỆT NAM Thành lập vào năm 2021, Tập đoàn KCN Việt Nam là nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam. Sứ mệnh của tập đoàn là phát triển, thiết kế và quản lý cơ sở hạ tầng công nghiệp và hậu cần nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về bất động sản công nghiệp cho thuê chất lượng cao, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng bền vững của Việt Nam. KCN Việt Nam hiện sở hữu quỹ đất hơn 300 ha với 10 dự án tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trọng điểm, có vị trí chiến lược ở miền Bắc như Bắc Ninh, Hải Phòng và ở miền Nam như TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh.