KCN Tín Nghĩa (TIP) lãi hơn 132 tỷ đồng sau 9 tháng, dồn gần 1.000 tỷ đồng vào dự án Depot 24,4 ha

Lợi nhuận tăng trưởng, doanh thu tài chính tiếp tục đóng vai trò quan trọng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) ghi nhận doanh thu thuần đạt 40 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, phí cơ sở hạ tầng đóng góp lớn nhất với 17,4 tỷ đồng, tăng so với mức 15 tỷ đồng cùng kỳ. Dịch vụ xử lý nước thải mang về 7,8 tỷ đồng, trong khi doanh thu cung cấp nước đạt 5,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý III/2026, doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu từ bất động sản Thống Nhất, trong khi cùng kỳ năm trước khoản mục này đạt 3,5 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của TIP.

Dù doanh thu thuần chỉ tăng ở mức khiêm tốn, biên lợi nhuận gộp của TIP cải thiện đáng kể, từ 61,8% trong quý III/2025 lên 68,5% trong quý III/2026.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh thu tài chính tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quý III/2026, khoản thu này đạt 18,8 tỷ đồng, tăng 104,7% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng và lãi cho vay. Lợi nhuận từ công ty liên kết cũng tăng 85,2%, lên 4,6 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của TIP đạt 36,8 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 111,4 tỷ đồng, tăng 3,1%, tương ứng tăng 3,3 tỷ đồng. Theo giải trình của công ty, mức tăng chủ yếu đến từ các mảng hoạt động của công ty mẹ, bù đắp phần doanh thu thiếu hụt từ hoạt động bán đất nền, nhà thô và ô vựa kios chợ Thống Nhất.

Trong khi đó, doanh thu tài chính đạt 102,9 tỷ đồng, tăng 19,8%, tương ứng tăng 17 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cơ cấu khoản thu này gồm 61,5 tỷ đồng lãi hợp tác kinh doanh và 41,4 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Kết thúc 9 tháng, TIP ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 132,2 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 130,5 tỷ đồng, tăng 9,1%, tương ứng tăng 11 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 2.007 đồng.

Dồn gần 1.000 tỷ đồng vào dự án Depot 24,4 ha

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của TIP đạt 2.166,5 tỷ đồng, tăng 0,5% so với đầu năm. Tuy nhiên, cơ cấu tài sản có sự thay đổi đáng kể khi tài sản ngắn hạn giảm mạnh, trong khi tài sản dài hạn tăng hơn 3,2 lần.

Cụ thể, tài sản ngắn hạn giảm từ 1.716,1 tỷ đồng xuống 740,4 tỷ đồng. Ngược lại, tài sản dài hạn tăng từ 439,6 tỷ đồng lên 1.426,1 tỷ đồng.

Biến động đáng chú ý nhất nằm ở khoản mục tài sản dở dang dài hạn. Từ mức chỉ khoảng 724,97 triệu đồng đầu năm, khoản mục này tăng lên 985,6 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Depot 24,4 ha đạt 984,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 45,5% tổng tài sản của TIP.

Dự án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ.ĐHĐCĐ ngày 10/7/2026.

Quá trình đầu tư cũng tác động trực tiếp đến lượng tiền mặt của doanh nghiệp. Tại ngày 30/9/2026, tiền và các khoản tương đương tiền của TIP chỉ còn 109,9 tỷ đồng, giảm từ 1.197,9 tỷ đồng đầu năm. Riêng tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng giảm từ 1.182 tỷ đồng xuống 100 tỷ đồng.

Theo số liệu về dòng tiền được cung cấp, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư ghi nhận khoản chi cho mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn ở mức 986,4 tỷ đồng.

Ngoài khoản đầu tư tại Depot 24,4 ha, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp còn ghi nhận 348,5 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 17,5% so với đầu năm. Trong đó, cho vay ngắn hạn đạt 249,5 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến 12 tháng đạt 86,7 tỷ đồng và lãi dự thu ngắn hạn đạt 12,3 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ở mức 126,7 tỷ đồng, gần tương đương đầu năm. Phần lớn giá trị tồn kho tập trung tại chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của Khu dân cư Thạnh Phú với 59,2 tỷ đồng và Khu dân cư 18 ha Tam Phước với 43,1 tỷ đồng.

Không có nợ vay tài chính, vốn chủ sở hữu chiếm hơn 89% nguồn vốn

Ở phía nguồn vốn, TIP tiếp tục duy trì cơ cấu tài chính với tỷ trọng vốn chủ sở hữu cao. Tại ngày 30/9/2026, vốn chủ sở hữu đạt 1.931,9 tỷ đồng, chiếm 89,2% tổng nguồn vốn, tăng 1,5% so với đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả giảm 7,3%, xuống 234,6 tỷ đồng, tương đương 10,8% tổng nguồn vốn.

Theo số liệu trong báo cáo được cung cấp, doanh nghiệp không ghi nhận dư nợ vay tài chính.

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn đạt 139,5 tỷ đồng, chiếm 83,9% nợ dài hạn. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn đạt 22,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 5,7 tỷ đồng đầu năm.

Ngoài ra, TIP ghi nhận 24,7 tỷ đồng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, chủ yếu là thuế thu nhập doanh nghiệp. Khoản phải trả dài hạn khác đạt 26,7 tỷ đồng, liên quan đến tiền đền bù dự án Khu công nghiệp Tam Phước phải trả Tổng công ty Tín Nghĩa.

Về vốn chủ sở hữu, vốn góp của chủ sở hữu được giữ nguyên ở mức 650,1 tỷ đồng, tương ứng 65.007.857 cổ phiếu. Tổng công ty Tín Nghĩa nắm giữ 56,7% vốn, trong khi các cổ đông bên ngoài sở hữu 43,3%.

Bên cạnh dự án Depot 24,4 ha, các khoản cho vay và đầu tư của TIP cũng là vấn đề đáng chú ý.

Tại cuối kỳ, doanh nghiệp có khoản cho vay 170,9 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu, với lãi suất 12%/năm. Khoản vay được thực hiện theo hình thức tín chấp, có thời hạn đến ngày 31/12/2026. Ngoài dư nợ gốc, TIP còn ghi nhận 8,9 tỷ đồng lãi dự thu liên quan đến khoản cho vay này.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, dư nợ cho vay đạt 75 tỷ đồng theo hình thức tín chấp. Khoản vay có thời hạn ban đầu đến ngày 29/9/2026. Theo thông tin được cung cấp, bên vay đã đề nghị gia hạn và TIP chấp thuận kéo dài thời hạn thêm 6 tháng, đến ngày 29/3/2027, đồng thời điều chỉnh lãi suất từ 9% lên 10%/năm.

Ngoài ra, khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân có giá trị ghi sổ 330,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn ghi nhận khoản phải thu cổ tức 22,4 tỷ đồng chưa thu hồi từ đầu năm. Đối với khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Cà phê Olympic, TIP đã trích lập dự phòng tổn thất 5,9 tỷ đồng trên giá trị đầu tư được nêu trong tài liệu.

Tín Nghĩa và yêu cầu phát triển hạ tầng khu công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, với KCN Tam Phước là một trong những dự án trọng tâm. Theo thông tin trên website doanh nghiệp, KCN Tam Phước có nhà máy xử lý nước thải được đầu tư nhằm xử lý nước thải phát sinh trong khu công nghiệp đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Doanh nghiệp cũng cho biết đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các cửa xả để theo dõi chất lượng nước sau xử lý và hỗ trợ phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố môi trường. TIP đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn, lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục môi trường cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh yêu cầu chuyển đổi xanh ngày càng đặt ra rõ nét đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, việc duy trì hệ thống xử lý nước thải, quan trắc tự động và tuân thủ giấy phép môi trường là những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng hạ tầng khu công nghiệp.