KCN Lộc An – Bình Sơn: Tâm điểm logistics hàng không và trung tâm phân phối chiến lược phía Bắc Sân bay Long Thành

Vị trí chiến lược tại cửa ngõ hàng không quốc gia

Sự khác biệt và sức mạnh cốt lõi của KCN Lộc An - Bình Sơn (LABS) bắt nguồn từ lợi thế địa lý độc tôn. Tọa lạc tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, KCN nằm ở vị trí kế cận Cảng hàng không Quốc tế Long Thành – siêu dự án hạ tầng lớn nhất quốc gia khi đi vào vận hành sẽ trở thành trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh cửa ngõ hàng không, LABS còn sở hữu mạng lưới kết nối giao thông đa phương thức cực kỳ hoàn hảo: tiếp giáp trực tiếp với tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 51, hệ thống Đường vành đai và thuận lợi kết nối thông suốt đến các cảng biển nước sâu quốc tế lớn như cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, cảng Cát Lái và cảng Phước An.

Nhờ vị thế này, LABS được định hình là vùng hậu cần và cửa ngõ logistics phía Bắc Sân bay Long Thành, tối ưu hóa hoàn hảo mô hình vận hành khép kín: Nhà máy sản xuất à LABS (lưu kho, xử lý, trung chuyển) à Sân bay Long Thành à Thị trường quốc tế (và chiều ngược lại). Mô hình này giúp doanh nghiệp giải quyết triệt để bài toán tối ưu hóa thời gian vận chuyển, cắt giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Vị trí vàng, định hướng xanh.

Quỹ đất chuyên biệt cho logistics và cơ hội đón đầu cuối cùng

Nhận thức rõ vai trò tiên quyết của hạ tầng kho bãi đối với ngành logistics hiện đại, KCN Lộc An - Bình Sơn đã chủ động quy hoạch và dành hơn 50 ha diện tích đất chuyên biệt phục vụ riêng cho các hoạt động kho bãi, trung tâm phân phối và dịch vụ vận tải.

Trải qua giai đoạn phát triển năng động, phần lớn diện tích này đã nhanh chóng được các nhà đầu tư lớn hấp thụ. Hiện tại, KCN chỉ còn trống khoảng 9 ha đất logistics – đây được xem là "quỹ đất vàng" cuối cùng ngay sát Sân bay quốc tế, mở ra cơ hội đầu tư vô cùng quý giá cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm vị trí chiến lược để xây dựng trung tâm logistics quy mô lớn, kho thông minh, kho lạnh hoặc hệ thống fulfillment hiện đại trước khi toàn bộ diện tích được lấp đầy hoàn toàn.

Quỹ đất chuyên biệt cho Logistics.

Hệ sinh thái quy tụ các "ông lớn" logistics toàn cầu

Một minh chứng rõ nét nhất cho sức hấp dẫn vượt trội của LABS chính là việc nơi đây đã sớm trở thành “đại bản doanh” của các tập đoàn phát triển kho bãi và logistics hàng đầu thế giới lẫn trong nước. Hệ sinh thái này không phải là bản vẽ trên giấy mà đã hiện hữu thực tế với những tên tuổi bảo chứng uy tín:

Daiwa House (Nhật Bản): Tập đoàn bất động sản công nghiệp và kho bãi kỳ cựu của Nhật Bản đã lựa chọn LABS làm điểm đến đầu tư từ năm 2020. Trải qua thời gian vận hành hiệu quả, các khu nhà kho tiêu chuẩn cao cấp của Daiwa House tại đây (DPL Lộc An – Bình Sơn) đã được lấp đầy toàn bộ bởi các hãng dịch vụ logistics, phân phối như: DSV, Nippon Express, Iron Mountain, Pharma City đã phản ánh mức độ quan tâm và nhu cầu thực tế cực kỳ lớn của thị trường đối với chất lượng hạ tầng tại KCN.

Tập đoàn SLP (Mỹ): Nhà phát triển hạ tầng logistics hiện đại hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương, mang đến các giải pháp kho bãi thông minh, đạt chuẩn quốc tế và thân thiện với môi trường.

Tập đoàn CJ Logistics (Hàn Quốc): Gã khổng lồ trong lĩnh vực chuỗi cung ứng toàn cầu, tích hợp các giải pháp 3PL tiên tiến vào hệ thống vận hành tại khu vực.

Tập đoàn Transimex (Việt Nam): Doanh nghiệp dẫn đầu ngành logistics nội địa, khẳng định sự gắn kết chặt chẽ giữa năng lực vận tải trong nước và dòng vốn đầu tư quốc tế.

Sembcorp (Singapore): Tập đoàn phát triển hạ tầng hàng đầu châu Á đầu tư dự án nhà xưởng kết hợp kho vận quy mô 8,8 ha tại KCN Lộc An - Bình Sơn. Được thiết kế theo chuẩn xanh quốc tế ESG và tích hợp hạ tầng thông minh, dự án giúp nâng tầm năng lực cung ứng hạ tầng cho chuỗi sản xuất, logistics cao cấp, gia tăng sức hút cho KCN.

Sự hiện diện của các tên tuổi lớn này tạo nên một hệ sinh thái cộng hưởng mạnh mẽ. Cùng với cộng đồng Doanh nghiệp Hàn Quốc lớn mạnh, chiếm gần 50% tổng số lượng Nhà đầu tư tại LABS với đa ngành nghề sản xuất; Các doanh nghiệp gia nhập LABS không chỉ phát triển sản xuất, dịch vụ mà còn được thừa hưởng một mạng lưới đối tác sẵn có, dễ dàng kết nối chuỗi cung ứng, chia sẻ kinh nghiệm vận hành và tối ưu hóa chi phí kinh doanh ngay trong nội khu.

Hệ thống Kho DPL LABS của Tập đoàn Daiwa House.

Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và định hướng phát triển bền vững

Không dừng lại ở vị trí đắc địa và hệ sinh thái sẵn có, KCN Lộc An - Bình Sơn được đầu tư bài bản về hạ tầng kỹ thuật hạ tầng đạt chuẩn khắt khe: hệ thống điện sản xuất ổn định 24/7 từ lưới điện quốc gia qua trạm biến áp công suất lớn; nguồn nước sạch trữ lượng cao đáp ứng trọn vẹn sản xuất công nghiệp quy mô lớn; trạm xử lý nước thải tập trung áp dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt.

Đặc biệt, đón đầu xu hướng toàn cầu về chuyển đổi xanh, LABS đang định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, tích hợp năng lượng tái tạo (như điện mặt trời áp mái), khuyến khích các tiêu chuẩn xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) mà các tập đoàn đa quốc gia luôn đặt lên hàng đầu khi lựa chọn địa điểm đầu tư.

Hạ tầng hoàn chỉnh, Định hướng phát triển bền vững.

Tầm nhìn tương lai: Bệ phóng thịnh vượng cho doanh nghiệp

Với lộ trình chiến lược rõ ràng, KCN Lộc An - Bình Sơn đang từng bước vươn lên trở thành một Trung tâm Logistics cấp vùng (Regional Logistics Hub) trọng điểm của khu vực phía Nam.

Thay vì cạnh tranh bằng giá thuê đất thông thường, giá trị trường tồn của LABS nằm ở mô hình hệ sinh thái logistics hàng không gắn kết chặt chẽ với sự phát triển của Sân bay quốc tế Long Thành. Việc nắm bắt cơ hội đầu tư, sở hữu 9 ha đất logistics cuối cùng tại KCN Lộc An - Bình Sơn ngay lúc này chính là tấm vé chiến lược giúp các nhà đầu tư đón đầu làn sóng thịnh vượng trong kỷ nguyên thương mại toàn cầu mới.

Lễ Động thổ dự án Kho của Công ty Cổ phần Transimex.