KCN Lộc An – Bình Sơn – Cửa ngõ công nghiệp và Logistics phía Bắc Sân bay quốc tế Long Thành

Vị trí "vàng" tại tâm điểm kết nối giao thương quốc tế.

Tọa lạc trên diện tích quy mô 497,77 ha tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, KCN Lộc An - Bình Sơn sở hữu lợi thế địa lý vô cùng đắc địa:

• Cửa ngõ hàng không: Nằm ngay sát Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành dự kiến khai thác năm 2026, tạo lợi thế tuyệt đối cho các ngành logistics, vận tải hàng không và công nghệ cao.

• Hệ thống giao thông đồng bộ: Kết nối trực tiếp với các tuyến huyết mạch như Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Cao tốc Bến Lức – Long Thành vừa thông xe toàn tuyến, Quốc lộ 51, các đường vành đai kết nối các vùng kinh tế trọng điểm.

• Hệ thống cảng biển quốc tế thuận lợi: Dễ dàng tiếp cận các cảng biển lớn như cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, cảng Cát Lái và cảng Phước An, tối ưu hóa chi phí và thời gian vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu.

Vị trí vàng, tâm điểm kết nối.

Hạ tầng đồng bộ, hiện đại và chuẩn hóa

KCN Lộc An - Bình Sơn được quy hoạch và đầu tư bài bản, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các tập đoàn đa quốc gia và nhà đầu tư lớn:

• Hệ thống điện: Nguồn điện sản xuất ổn định được cung cấp liên tục 24/7 từ lưới điện quốc gia qua Trạm biến áp 100/22kV, đảm bảo vận hành liền mạch cho mọi dây chuyền sản xuất.

• Hệ thống cấp nước: Nguồn nước sạch chất lượng cao được cung cấp từ Nhà máy nước Nhơn Trạch với công suất lớn, đáp ứng tối đa nhu cầu sản xuất công nghiệp và sinh hoạt.

• Xử lý môi trường: Trạm xử lý nước thải tập trung nội khu được đầu tư công nghệ tiên tiến, hệ thống quan trắc tự động đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường nghiêm ngặt trước khi xả thải.

• Giao thông, cảnh quan: Hệ thống giao thông nội bộ rộng rãi, cây xanh cảnh quan thoáng đãng không ngừng được nâng cấp, trồng mới, hướng tới tiêu chí KCN xanh, KCN sinh thái.

•Tiện ích và dịch vụ hỗ trợ: bảo vệ 24/7 cùng hệ thống Camera an ninh sử dụng công nghệ AI, nằm cạnh các Đô thị lớn với đa dạng tiện ích cho đời sống của người lao động (Nhà ở, chợ, ngân hàng, trường học, vui chơi giải trí…)

Hạ tầng đồng bộ với các trục đường phủ kín cây xanh.

Định hướng phát triển công nghiệp xanh và bền vững

Không chỉ tập trung thu hút đầu tư bằng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, KCN Lộc An - Bình Sơn kiên định với mục tiêu phát triển bền vững. Chủ đầu tư luôn chú trọng thu hút các ngành nghề công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, cơ khí chính xác, điện tử, dược phẩm và logistics thân thiện với môi trường. Mặt khác, không ngừng cập nhật xu hướng phát triển KCN xanh, KCN sinh thái ESG bằng các hành động thiết thực nhất như nâng cấp hệ thống Xử lý nước thải, trực tiếp cung cấp các trạm sạc, tủ đổi pin xe điện, đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái, tham gia sản xuất tuần hoàn…

Đồng thời, sự phát triển của các khu đô thị vệ tinh, khu tái định cư và định hướng xây dựng nhà ở cho chuyên gia, công nhân ngay tại khu vực lân cận giúp KCN giải quyết hiệu quả bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhà đầu tư.

Định hướng KCN xanh, KCN sinh thái ESG.

Cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

Với quỹ đất Công nghiệp dành cho sản xuất và Logistics diện tích đa dạng từ 3.0ha đến 30.0ha, đầy đủ hạ tầng, pháp lý chuẩn chỉnh, cùng với phương châm đặt sự thành công của Khách hàng lên hàng đầu, KCN Lộc An - Bình Sơn luôn duy trì đội ngũ quản lý và hỗ trợ chuyên nghiệp, tận tâm, sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư từ giai đoạn tìm hiểu, thực hiện thủ tục pháp lý đến khi nhà máy đi vào vận hành ổn định.

Trong chặng đường tiếp theo, KCN Lộc An - Bình Sơn tiếp tục tiên phong đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ hạ tầng, xứng đáng là bệ phóng vững chắc cho sự thịnh vượng và phát triển dài lâu của cộng đồng doanh nghiệp trong kỷ nguyên công nghiệp mới.

Quỹ đất Công nghiệp đa dạng.