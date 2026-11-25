Dự án nhà ở xã hội sonadezi Châu Đức, TPHCM

Hệ sinh thái công nghiệp – đô thị – dịch vụ

KCN Đô thị và Sân golf Châu Đức (xã Ngãi Giao, TPHCM) có tổng diện tích 2.287ha, được đầu tư từ năm 2007 bởi Công ty CP Sonadezi Châu Đức, đơn vị thành viên của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi). Dự án gồm KCN Châu Đức 1.556ha, khu đô thị 690,55ha và sân golf 152ha với 36 hố. Điểm khác biệt của dự án là mô hình tích hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ, hướng đến hình thành hệ sinh thái đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và giải trí của doanh nghiệp, chuyên gia, người lao động.

Sân golf Châu Đức cũng đưa sân Resort 18 hố vào khai thác

Theo Sonadezi Châu Đức, đến cuối tháng 10-2026, KCN đã thu hút 123 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD và 17.500 tỷ đồng. Diện tích đất đã cho thuê và giữ chỗ đạt khoảng 603ha trên tổng diện tích đất cho thuê 1.109ha, tương đương tỷ lệ khoảng 55%. Các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây tạo việc làm cho hơn 18.000 lao động. Nhiều nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Australia, Trung Quốc… đã lựa chọn Châu Đức để triển khai dự án trong các lĩnh vực sản xuất thiết bị phụ trợ, linh kiện điện tử, giày da, năng lượng tái tạo... Một số doanh nghiệp tiêu biểu gồm Tripod, MingYue, Giày Uy Việt, Woory Việt Nam, Air King, Magikan Vina, Zirtec, Sung Jin, Đông Phương Vũng Tàu, Greentech, Seo Jin Tech...

Song song với phát triển công nghiệp, khu đô thị Châu Đức từng bước hình thành các phân khu shophouse, nhà liên kế, nhà ở xã hội và tiện ích thương mại, dịch vụ. Theo quy hoạch, khu đô thị cung cấp 164 căn shophouse, 511 căn nhà liên kế và 1.213 căn nhà ở xã hội.

Việc kết hợp các chức năng công nghiệp, đô thị và dịch vụ không chỉ tạo thêm tiện ích cho cộng đồng doanh nghiệp mà còn góp phần hình thành môi trường làm việc, sinh sống đồng bộ. Đây là một trong những yếu tố giúp KCN Châu Đức tăng sức cạnh tranh trong thu hút nhà đầu tư có nhu cầu phát triển nhà máy quy mô lớn và ổn định hoạt động lâu dài.

Đón dòng vốn đầu tư

Việc sáp nhập Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương vào TPHCM từ ngày 1-7-2025 giúp mở rộng không gian phát triển kinh tế, tăng khả năng kết nối giữa các trung tâm công nghiệp, tài chính, dịch vụ, cảng biển và hàng không. Theo Sonadezi Châu Đức, sự cộng hưởng thế mạnh giữa các khu vực sẽ góp phần hình thành chuỗi giá trị sản xuất – logistics liên vùng, gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư chiến lược và dòng vốn FDI.

KCN Châu Đức do Sonadezi Châu Đức đầu tư

Cùng với đó, các dự án đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng như Vành đai 3, các tuyến cao tốc, quốc lộ, metro và kết nối cảng biển, sân bay được triển khai, đưa vào sử dụng đang kỳ vọng cải thiện khả năng lưu thông hàng hóa, thu hút lao động và chuyên gia. Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tổ chức lại chuỗi cung ứng, tối ưu chi phí vận chuyển và mở rộng hoạt động sản xuất.

KCN Châu Đức hiện có lợi thế nhờ quỹ đất công nghiệp còn khoảng 500ha sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư, với giá thuê khoảng 110 USD/m². Mức giá này thấp hơn đáng kể so với bình quân khoảng 188 USD/m² của thị trường KCN TPHCM theo số liệu doanh nghiệp cung cấp. Trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê ngày càng chịu áp lực, khả năng cung ứng mặt bằng lớn với giá cạnh tranh là lợi thế đáng chú ý của Châu Đức.

Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội từ không gian kinh tế mới, doanh nghiệp cũng cần đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng hạ tầng, tiến độ giải phóng mặt bằng, nguồn cung lao động và dịch vụ hỗ trợ. Đặc biệt, các tiêu chuẩn về môi trường, công nghệ, năng lượng và quản trị bền vững đang trở thành yếu tố quan trọng trong lựa chọn địa điểm đầu tư của các tập đoàn quốc tế.

Đối với khu đô thị, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư các giai đoạn tiếp theo, phát triển sản phẩm có giá trị sử dụng thực, mức giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu an cư của chuyên gia và người lao động. Sân golf Châu Đức được định hướng khai thác hiệu quả hơn, hướng đến thu hút 20.000-25.000 lượt khách mỗi năm.

Với lợi thế về quy mô, quỹ đất và mô hình phát triển tích hợp, KCN Châu Đức đang có thêm dư địa đón dòng vốn đầu tư trong không gian kinh tế mới của TPHCM. Việc nâng cao chất lượng hạ tầng, thu hút dòng vốn có chọn lọc và phát triển theo hướng xanh, bền vững sẽ là yếu tố quyết định sức cạnh tranh của khu công nghiệp trong thời gian tới.