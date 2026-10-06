KBNN khu vực XIV thanh toán hơn 17.579 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 9 tháng

Hai địa phương giải ngân hơn 17.579 tỷ đồng vốn đầu tư công qua KBNN khu vực XIV. (Ảnh minh họa)

Theo KBNN khu vực XIV, năm 2026, Khánh Hòa được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công 20.015,985 tỷ đồng, gồm hơn 6.561 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và gần 13.455 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương.

Đến hết tháng 9, địa phương đã giải ngân hơn 12.760 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ giải ngân gần 2.395 tỷ đồng, đạt 36,5% kế hoạch; vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân hơn 10.365 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch.

Tại Đắk Lắk, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao 11.294,185 tỷ đồng, gồm gần 3.078 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và hơn 8.216 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương.

Lũy kế đến hết ngày 30/9, Đắk Lắk giải ngân trên 4.819,5 tỷ đồng, đạt 42,7% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ giải ngân 629,14 tỷ đồng, đạt 20,4% kế hoạch; vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân hơn 4.190 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch.

Trong quý III, KBNN khu vực XIV thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn theo kế hoạch vốn năm 2026 và vốn được phép kéo dài theo quy định. Đơn vị đồng thời tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính trên chương trình dịch vụ công trực tuyến.

KBNN khu vực XIV cho biết vẫn còn một số vướng mắc liên quan hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn đầu tư công, giao nhận hồ sơ dịch vụ công trực tiếp và việc thực hiện một số quy định mới.

Trong quý IV/2026, đơn vị tiếp tục kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công; rà soát các khoản tạm ứng đến hạn, đôn đốc chủ đầu tư thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn và thực hiện báo cáo tình hình giải ngân. Đồng thời, KBNN khu vực XIV sẽ đôn đốc các đơn vị nộp trả các khoản chi vượt dự toán theo quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành và xử lý đóng các tài khoản không còn nhu cầu sử dụng.