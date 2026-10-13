KBC: Hàng tồn kho vượt 33.300 tỷ đồng, dự án sân golf Khoái Châu – Hưng Yên tăng gần 268%

Tồn kho dự án Khoái Châu tăng mạnh

Theo báocáo tài chính của KBC, tại ngày 30/6/2026, tổng giá trị hàng tồn kho của doanhnghiệp đạt 33.357,37 tỷ đồng, tăng khoảng 6.284,25 tỷ đồng so với mức 27.073,13tỷ đồng tại ngày 31/12/2025, tương đương tăng 23,2%.

Trong cơcấu hàng tồn kho, dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát tiếp tục chiếm tỷ trọnglớn nhất, với giá trị 17.831,67 tỷ đồng, tăng từ 16.658,33 tỷ đồng cuối năm2025. Khoản mục này chiếm khoảng 53,4% tổng hàng tồn kho của KBC.

Tuynhiên, xét về tốc độ tăng, dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sângolf Khoái Châu là điểm đáng chú ý. Giá trị hàng tồn kho tại dự án đạt 2.717,72tỷ đồng vào ngày 30/6/2026, so với 739,12 tỷ đồng vào cuối năm trước.

Như vậy,sau sáu tháng, hàng tồn kho tại Khoái Châu tăng khoảng 1.978,60 tỷ đồng, tươngđương 267,7%, lên gấp 3,68 lần. Dự án hiện chiếm khoảng 8,1% tổng giá trị hàngtồn kho của KBC.

Mức tănggần 1.979 tỷ đồng đưa Khoái Châu vào nhóm dự án có biến động hàng tồn kho đángkể trong nửa đầu năm.

Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu (TrumpInternational Hưng Yên) do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển HưngYên làm chủ đầu tư, với KBC nắm giữ 85% vốn điều lệ, đang ghi nhận những bướctiến về giải phóng mặt bằng và thủ tục đất đai.

Phối cảnh dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu (Trump International Hưng Yên)

Dự án có quy mô khoảng 888,5 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ USD, được quyhoạch gồm sân golf 54 hố, khu đô thị, thương mại – dịch vụ và các tiện ích sinhthái. Trong năm 2026, Hưng Yên đã giao và cho thuê thêm khoảng 80,6 ha đất tạixã Châu Ninh; công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 cũng được thông tin làcơ bản hoàn thành vào tháng 9.

Với thời gian triển khai dự kiến đến quý II/2029, tiến độ bàn giao đất vàthi công dự án sẽ là những yếu tố đáng chú ý đối với hoạt động đầu tư, pháttriển quỹ đất và tình hình tài chính của KBC trong các kỳ tới.

NgoàiKhoái Châu, hàng tồn kho tại một số dự án khác cũng tăng mạnh. Khu công nghiệpTràng Duệ ghi nhận 1.887,53 tỷ đồng, tăng từ 851,03 tỷ đồng cuối năm 2025. Khucông nghiệp Quế Võ mở rộng 2 tăng từ 16,04 tỷ đồng lên 980 tỷ đồng, trong khiKhu công nghiệp Bình Giang tăng từ 6,49 tỷ đồng lên 635,84 tỷ đồng.

Tại Khucông nghiệp Kim Thành 2, giá trị hàng tồn kho tăng từ 519,95 tỷ đồng lên 822,34tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho tại Nhà ở xã hội Tràng Duệ giảm từ 487,62 tỷđồng xuống 420,72 tỷ đồng; nhóm “Khác” giảm từ 980,33 tỷ đồng xuống 930,37 tỷđồng.

Lợi nhuận quý III khởi sắc

Trong quý III/2026, KBC ghi nhận doanh thu thuần 3.187 tỷ đồng, tăng 137% sovới cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 911 tỷ đồng, tăng197%, so với mức 307 tỷ đồng cùng kỳ năm trước và 8 tỷ đồng trong quý II.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao đất khu công nghiệp,với khoảng 55 ha trong quý, gấp 3,3 lần cùng kỳ. Doanh thu khu công nghiệp đạt2.465 tỷ đồng, tăng 188%; khu đô thị đạt 496 tỷ đồng, tăng 74%; các hoạt độngkhác mang về 226 tỷ đồng, tăng 9%.

Lợi nhuận gộp quý III đạt 1.723 tỷ đồng, tăng 108%, song biên lợi nhuận gộpgiảm từ 61,4% xuống 54%.

Lũy kế chín tháng, doanh thu thuần của KBC đạt 5.112 tỷ đồng, tăng 4%, nhưnglợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ giảm 24%, còn 1.143 tỷ đồng. Chiphí tài chính tăng gấp đôi lên 926 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận gộp chỉ tăng1%, đạt 2.572 tỷ đồng.

Xét theo cơ cấu doanh thu chín tháng, mảng khu công nghiệp đạt 3.293 tỷđồng, giảm 11%; khu đô thị tăng 74%, lên 1.214 tỷ đồng, chủ yếu nhờ bàn giaonhà ở xã hội; các hoạt động khác đạt 605 tỷ đồng, tăng 14%.