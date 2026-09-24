Kazakhstan: Tai nạn huấn luyện khiến 9 quân nhân thiệt mạng

Thông báo Bộ Quốc phòng Kazakhstan cho biết theo thông tin sơ bộ, 19 quân nhân đã bị cuốn ra biển. Ngoài 9 người đã xác nhận tử vong, 3 quân nhân khác đã được cứu sống, trong đó, một người phải nhập viện. Công tác tìm kiếm những người còn lại vẫn đang tiếp tục. Các lực lượng và phương tiện cứu hộ đã được điều động đến hiện trường. Các đơn vị thuộc Lực lượng Hải quân, Bộ Tình trạng Khẩn cấp, lực lượng không quân cùng các cơ quan chức năng khác đang tham gia vào hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Bộ Quốc phòng Kazakhstan cũng cho biết một phái đoàn do Bộ trưởng Dauren Kosanov dẫn đầu - đã khẩn trương lên đường đến hiện trường để làm rõ toàn bộ tình tiết vụ việc và chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Cuộc tập trận Phòng thủ Caspian-2026 được tổ chức vào ngày 24/9 tại vùng Mangystau, ở phía Tây Kazakhstan ven biển Caspian.