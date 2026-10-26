Kawasaki Z650RS 2026 đậm chất cổ điển, giá 199 triệu đồng

Ngoài thay đổi về màu sắc, mẫu mô tô phong cách cổ điển này vẫn giữ nguyên thiết kế, động cơ và các trang bị so với phiên bản trước.

Kawasaki Z650RS sở hữu thiết kế retro lấy cảm hứng từ những mẫu Z cổ điển của hãng, nổi bật với đèn pha tròn, cụm đồng hồ đôi và các đường nét tối giản. Phong cách hoài cổ được kết hợp với những trang bị hiện đại, hướng đến người dùng yêu thích mô tô mang kiểu dáng cổ điển nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Xe sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 649 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 68 PS tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 64 Nm tại 6.700 vòng/phút. Động cơ đi kèm hộp số 6 cấp và bộ ly hợp Assist & Slipper, hỗ trợ chuyển số và hạn chế hiện tượng khóa bánh sau khi dồn số gấp.

Một trong những trang bị đáng chú ý trên Z650RS là hệ thống kiểm soát lực kéo Kawasaki Traction Control (KTRC), với hai chế độ hoạt động và khả năng tắt hoàn toàn, cho phép người lái lựa chọn mức can thiệp phù hợp với điều kiện vận hành.

Về trang bị vận hành, xe sử dụng vành hợp kim đúc 17 inch, đi kèm lốp trước 120/70 và lốp sau 160/60. Hệ thống phanh gồm hai đĩa trước đường kính 300 mm với cùm phanh hai piston và đĩa sau 220 mm với cùm phanh một piston.

Hệ thống treo trước là phuộc ống lồng đường kính 41 mm, trong khi phía sau sử dụng giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trọng lò xo. Kawasaki Z650RS có trọng lượng 187 kg khi đầy đủ chất lỏng vận hành, bình xăng dung tích 13 lít và chiều cao yên 820 mm.

Tại Thái Lan, Kawasaki Z650RS 2026 có giá bán quy đổi khoảng 199 triệu đồng. Với việc giữ nguyên cấu hình và chỉ bổ sung màu sơn mới, phiên bản 2026 chủ yếu làm mới diện mạo, thay vì mang đến những thay đổi đáng kể về công nghệ hay khả năng vận hành.