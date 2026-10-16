Kawasaki Z1100 và Z1100 SE 2027 ra mắt, giá gần 260 triệu đồng

Cả Kawasaki Z1100 và Z1100 SE 2027 đều sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng với dung tích 1.098 cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp hệ thống phân phối khí DOHC và 16 van. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 136 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 113 Nm tại 7.600 vòng/phút, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ ở dải tốc độ cao.

Sức mạnh này được truyền đến bánh sau thông qua hộp số 6 cấp, kết hợp van tiết lưu điện tử giúp kiểm soát phản ứng của động cơ chính xác hơn. Hệ thống sang số nhanh Kawasaki Quick Shifter cũng được trang bị tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản, cho phép người lái lên số và xuống số mà không cần sử dụng tay côn trong những điều kiện vận hành phù hợp.

Kawasaki Z1100 và Z1100 SE 2027.

Về công nghệ hỗ trợ lái, bộ đôi Kawasaki Z1100 được trang bị cảm biến đo lường quán tính IMU, hệ thống quản lý vào cua Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), kiểm soát lực kéo và ABS thông minh. Các hệ thống này phối hợp nhằm hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn khi tăng tốc, phanh hoặc vào cua.

Ngoài ra, Kawasaki Z1100 và Z1100 SE 2027 còn có các chế độ công suất, chế độ lái tích hợp và hệ thống kiểm soát hành trình điện tử, giúp người dùng lựa chọn đặc tính vận hành phù hợp với điều kiện đường sá cũng như phong cách lái. Đây là những trang bị đáng chú ý đối với một mẫu naked bike dung tích lớn, bởi chúng không chỉ nâng cao trải nghiệm vận hành mà còn hỗ trợ kiểm soát sức mạnh của động cơ trong nhiều tình huống.

Cả Kawasaki Z1100 và Z1100 SE 2027 đều sở hữu màn hình TFT màu kích thước 5 inch, hiển thị các thông số vận hành và góc nghiêng của xe. Hệ thống kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Kawasaki Rideology cho phép người dùng tiếp cận thêm các chức năng và thông tin liên quan đến xe.

Một số tính năng nâng cao, bao gồm điều khiển bằng giọng nói và dẫn đường từng chặng, yêu cầu người dùng kích hoạt bằng giấy phép miễn phí theo điều kiện của nhà sản xuất. Sự kết hợp giữa màn hình kỹ thuật số và kết nối thông minh giúp Kawasaki Z1100 2027 bắt kịp xu hướng công nghệ trên các dòng mô tô phân khối lớn hiện đại.

Điểm khác biệt đáng kể nhất giữa Kawasaki Z1100 tiêu chuẩn và Z1100 SE nằm ở hệ thống treo cùng trang bị phanh trước. Phiên bản Z1100 SE được trang bị phuộc trước dạng ngược có khả năng điều chỉnh, với ống ngoài màu vàng tạo điểm nhấn thể thao. Phía sau là giảm xóc Öhlins S46, hỗ trợ điều chỉnh lực giảm chấn và tải trước thông qua cơ cấu điều chỉnh từ xa.

Trang bị này giúp người lái linh hoạt hơn trong việc thiết lập hệ thống treo theo điều kiện vận hành, tải trọng và sở thích cá nhân. Trong khi đó, phiên bản Z1100 tiêu chuẩn không sử dụng giảm xóc sau Öhlins S46 như bản SE.

Hệ thống phanh cũng là một trong những nâng cấp quan trọng trên Kawasaki Z1100 SE 2027. Mẫu xe này sử dụng hai đĩa phanh trước bán nổi đường kính 310 mm, kết hợp cùm phanh Brembo M4.32 monobloc 4 piston lắp hướng tâm và dây dầu phanh bọc lưới thép. Cấu hình này được thiết kế nhằm cải thiện khả năng kiểm soát lực phanh và mang lại cảm giác phanh ổn định hơn khi vận hành ở tốc độ cao.

Đồng thời, Kawasaki Z1100 và Z1100 SE 2027 đều sử dụng đĩa phanh sau đường kính 260 mm với cùm phanh một piston. Phiên bản SE còn có cổng sạc USB Type-C bố trí trên tay lái, thuận tiện cho việc cấp nguồn cho các thiết bị điện tử tương thích trong quá trình di chuyển.

Kawasaki Z1100 SE 2027 tại Nhật Bản chỉ có một tùy chọn màu sắc là xám thép graphene mờ ánh kim kết hợp xám carbon mờ ánh kim, tạo phong cách mạnh mẽ và hiện đại. Xe sử dụng bộ vành 17 inch, đi cùng lốp trước kích thước 120/70 và lốp sau 190/50. Kawasaki khuyến nghị sử dụng lốp Dunlop Sportmax Q5A cho cả hai phiên bản.

Chiều cao yên xe đạt 815 mm, trọng lượng khô được công bố ở mức 221 kg và bình xăng có dung tích 17 lít. Theo chu trình thử nghiệm WMTC của Nhật Bản, mức tiêu hao nhiên liệu được công bố là 18,6 km/lít, tương đương khoảng 5,38 lít/100 km. Mức tiêu hao thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện giao thông, tốc độ và phong cách vận hành.