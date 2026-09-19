Kawasaki W800 2027: Thiết kế cổ điển, trang bị hiện đại

W800 được phát triển dựa trên tinh thần của dòng W huyền thoại, vốn có nguồn gốc từ mẫu 650-W1 ra mắt năm 1966. Trải qua nhiều năm, Kawasaki vẫn duy trì những đặc trưng làm nên bản sắc của dòng xe này thay vì chạy theo xu hướng thiết kế hiện đại. W800 2027 sở hữu cụm đèn pha tròn, bình xăng tạo hình cổ điển, yên xe dài cùng nhiều chi tiết kim loại được hoàn thiện theo phong cách hoài cổ. Phần động cơ được để lộ hai bên thân xe, kết hợp với hệ thống ống xả đôi chạy dọc hai bên, tạo nên diện mạo đặc trưng cho mẫu mô tô này.

Nhiều chi tiết mạ chrome cũng được sử dụng trên W800, góp phần mang đến vẻ ngoài bóng bẩy và đậm chất retro. Thay vì sử dụng dàn áo lớn để che kín các bộ phận cơ khí, Kawasaki chủ động biến động cơ, khung xe và những chi tiết kim loại thành một phần của tổng thể thiết kế. Cách bố trí này giúp W800 có diện mạo khác biệt so với phần lớn những mẫu naked bike hiện đại vốn chú trọng nhiều hơn đến các đường nét góc cạnh và thiết kế cơ bắp.

W800 2027 có chiều dài 2.190 mm, rộng 790 mm và cao 1.075 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.465 mm, chiều cao yên ở mức 790 mm và khoảng sáng gầm 125 mm. Xe có trọng lượng 226 kg khi ở trạng thái vận hành. Với kích thước này, W800 mang vóc dáng tương đối cân đối, trong khi chiều dài cơ sở và trọng lượng vẫn tạo nên sự hiện diện đặc trưng của một mẫu mô tô phân khối lớn.

Bộ vành nan hoa là một trong những chi tiết góp phần tạo nên diện mạo cổ điển của W800. Xe sử dụng vành trước 19 inch và vành sau 18 inch, kết hợp với lốp có bản tương đối hẹp. Cấu hình này tạo nên tỷ lệ bánh đặc trưng của những mẫu mô tô truyền thống, đồng thời mang đến vẻ thanh thoát thay vì kiểu dáng hầm hố thường thấy trên nhiều mẫu naked bike hiện nay. Khi kết hợp với bình xăng cổ điển, các chi tiết chrome và phần động cơ lộ thiên, bộ vành nan hoa giúp W800 duy trì rõ nét phong cách mà Kawasaki đã theo đuổi qua nhiều thế hệ.

Cung cấp sức mạnh cho W800 2027 vẫn là động cơ hai xi-lanh song song dung tích 773 cc, sử dụng cơ cấu SOHC và làm mát bằng không khí. Đây là cấu hình ngày càng ít xuất hiện trên những mẫu mô tô phân khối lớn mới, khi nhiều nhà sản xuất đã chuyển sang động cơ làm mát bằng dung dịch. Động cơ trên W800 sản sinh công suất tối đa 52 PS tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 62 Nm tại 4.800 vòng/phút.

Động cơ sử dụng trục khuỷu 360 độ nhằm tạo ra nhịp đánh lửa đều giữa hai xi-lanh, qua đó duy trì đặc tính vận hành và âm thanh đặc trưng của dòng W. Kawasaki cũng trang bị hệ thống Sound Tuning nhằm duy trì chất âm từ động cơ và hệ thống xả. Bên cạnh đó, bộ ly hợp Assist & Slipper Clutch giúp giảm lực bóp tay côn, đồng thời hạn chế hiện tượng bánh sau bị giật khi người lái thực hiện thao tác giảm số.

Hệ thống phanh của W800 2027 gồm đĩa đơn 320 mm ở bánh trước kết hợp với heo dầu hai piston, trong khi bánh sau sử dụng đĩa phanh 270 mm cùng heo dầu hai piston. ABS được trang bị tiêu chuẩn nhằm hỗ trợ kiểm soát xe trong những tình huống phanh gấp hoặc khi điều kiện mặt đường không thuận lợi. Những chiếc W800 bán tại Nhật Bản còn được trang bị hệ thống ETC2.0, phù hợp với điều kiện sử dụng và hệ thống thu phí đường bộ tại thị trường này.

Xe được trang bị bình nhiên liệu dung tích 15 lít. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo tiêu chuẩn WMTC đạt khoảng 20,9 km/lít. Với dung tích bình nhiên liệu tương đối lớn cùng mức tiêu thụ này, W800 có thể đáp ứng cả nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị lẫn những chuyến đi đường dài.

Tại Nhật Bản, Kawasaki W800 phiên bản 2027 có giá niêm yết 1.309.000 yên, tương đương khoảng 218 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt. Với thiết kế giữ nguyên tinh thần của những mẫu W cổ điển nhưng được bổ sung các trang bị hiện đại, W800 tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách mô tô truyền thống và muốn sở hữu một mẫu xe có thiết kế khác biệt giữa thị trường ngày càng phổ biến của những mẫu naked bike hiện đại.