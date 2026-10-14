Kawasaki Versys 900 2027 ra mắt: Công suất 122 mã lực, giá hơn 350 triệu đồng

Là thành viên mới của gia đình Versys, mẫu xe này sử dụng động cơ có nguồn gốc từ dòng Kawasaki Z, đồng thời được phát triển để đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài, đi tour và sử dụng trên nhiều điều kiện đường sá. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc Versys 900 trở thành mẫu xe đầu tiên trong dòng sản phẩm được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến ARAS, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước và phát hiện điểm mù.

Kawasaki Versys 900 2027 sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng dung tích 948cc, làm mát bằng dung dịch và trang bị 16 van. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 122 mã lực tại 9.500 vòng/phút, tương đương khoảng 120 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 97,3 Nm tại 8.000 vòng/phút.

Kawasaki Versys 900 2027.

Theo Kawasaki, động cơ được tinh chỉnh để cung cấp phản ứng ga mạnh mẽ ở dải vòng tua thấp và trung bình, đồng thời duy trì khả năng tăng tốc mượt mà khi vòng tua tăng cao. Cấu hình này hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị, sức mạnh khi vượt xe và sự thoải mái trong những hành trình dài.

Mẫu mô tô đường trường mới được phát triển trên bộ khung dạng lưới hoàn toàn mới, được thiết kế nhằm cân bằng độ cứng vững với cảm giác điều khiển ở bánh trước. Tỷ lệ phân bổ trọng lượng gần 50:50 góp phần cải thiện sự cân bằng và khả năng chuyển hướng khi vận hành. Xe sử dụng hệ thống treo hành trình dài, phù hợp với định hướng touring đa dụng, kết hợp bộ bánh xe 17 inch và lốp Metzeler Roadtec 01. Cấu hình này hướng đến khả năng bám đường và độ ổn định trên đường nhựa, đồng thời hỗ trợ người lái kiểm soát xe trong nhiều tình huống di chuyển khác nhau.

Để nâng cao sự thoải mái khi đi đường dài, Kawasaki Versys 900 2027 có tư thế lái thẳng đứng, giúp người điều khiển duy trì vị trí ngồi tự nhiên hơn trong những chuyến đi kéo dài. Kính chắn gió có thể điều chỉnh bảy vị trí để phù hợp với chiều cao người lái và điều kiện vận hành. Chiều cao yên xe cũng có thể thay đổi trong khoảng 825-845 mm, cho phép người dùng lựa chọn thiết lập phù hợp với vóc dáng và nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, Kawasaki áp dụng ngôn ngữ thiết kế Aero Edge mới, tạo diện mạo thể thao và hiện đại hơn cho mẫu xe đường trường này.

Công nghệ an toàn là một trong những nâng cấp quan trọng nhất trên Kawasaki Versys 900 2027. Hệ thống ARAS bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng Lite, cảnh báo va chạm phía trước và hệ thống phát hiện điểm mù, hỗ trợ người lái nhận biết các tình huống giao thông có nguy cơ.

Đồng thời, xe còn được trang bị chức năng tín hiệu dừng khẩn cấp, giúp cảnh báo những phương tiện phía sau khi người lái phanh gấp. Việc bổ sung các tính năng này đưa Versys 900 tiến gần hơn đến nhóm mô tô touring cao cấp, nơi công nghệ hỗ trợ lái ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sự an toàn và giảm áp lực cho người điều khiển trên những hành trình dài.

Ngoài hệ thống ARAS, Versys 900 2027 còn sở hữu loạt công nghệ điện tử đặc trưng của Kawasaki, bao gồm hệ thống quản lý vào cua Kawasaki KCMF, kiểm soát lực kéo KTRC và ABS nâng cao. Người lái có thể lựa chọn các chế độ công suất và chế độ vận hành tích hợp để điều chỉnh phản ứng của xe theo điều kiện đường sá hoặc phong cách lái. Hệ thống sang số nhanh Kawasaki Quick Shifter cũng được trang bị, hỗ trợ chuyển số thuận tiện hơn trong quá trình tăng tốc. Những công nghệ này phối hợp nhằm cải thiện khả năng kiểm soát, độ ổn định và sự linh hoạt của xe trong nhiều tình huống vận hành.

Khu vực điều khiển được trang bị màn hình TFT màu kích thước 5 inch, hỗ trợ hiển thị thông tin xe, dẫn đường từng chặng và kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Kawasaki Rideology The App Motorcycle. Người lái có thể lựa chọn giữa hai bố cục hiển thị, một tập trung vào thông tin động cơ và một ưu tiên dữ liệu điều hướng cùng các thông số vận hành. Nhờ đó, người dùng có thể sắp xếp thông tin theo nhu cầu, đặc biệt hữu ích khi di chuyển trên những cung đường lạ hoặc thực hiện các chuyến đi đường dài.

Khả năng chuyên chở hành lý cũng được chú trọng trên Kawasaki Versys 900 2027. Hãng cung cấp hệ thống hành lý du lịch tùy chọn gồm một thùng sau dung tích 47 lít và hai thùng hông dung tích 32 lít mỗi thùng, tạo không gian chứa đồ phục vụ những chuyến đi nhiều ngày. Khách hàng có thể lựa chọn các gói phụ kiện chính hãng Tourer và Grand Tourer để tăng tính tiện dụng. Ngoài ra, Kawasaki còn cung cấp phiên bản có công suất 93 PS và phiên bản cao cấp Versys 900 SE dành cho những người muốn sở hữu thêm trang bị tiện nghi.

Phiên bản Kawasaki Versys 900 SE được bổ sung nhiều phụ kiện như đèn sương mù LED, bảo vệ tay lái, tay nắm sưởi, tấm chắn két tản nhiệt, thanh bảo vệ khung xe, ốp sườn dưới và chân chống giữa. Những trang bị này tăng tính thực dụng khi đi tour, đặc biệt trong điều kiện thời tiết lạnh hoặc trên các hành trình kéo dài.

Versys 900 2027 có hai lựa chọn gồm đen ánh kim Metallic Spark Black và trắng ngọc trai Pearl Robotic White. Trong khi đó, phiên bản SE có hai phối màu xanh Plasma Lime Green kết hợp đen ánh kim Metallic Spark Black hoặc đỏ Firecracker Red kết hợp xám carbon ánh kim Metallic Carbon Gray. Xe có giá khởi điểm 13.599 USD (tương đương 352,17 triệu đồng).

- Video cận cảnh Kawasaki Versys 900 2027. Nguồn: Kawasaki USA.