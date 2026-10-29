Kawasaki trình làng môtô địa hình 649cc, giá gần 260 triệu đồng

Kawasaki KLE650 2027 có hai phiên bản gồm KLE650 tiêu chuẩn và KLE650 SE, giá bán tại Vương quốc Anh lần lượt từ 7.499 bảng (tương đương 258,08 triệu đồng) và 8.899 bảng (306,26 triệu đồng). Theo kế hoạch, Kawasaki KLE650 2027 sẽ bắt đầu được bán tại thị trường Anh từ tháng 4/2027, bổ sung lựa chọn cho những người yêu thích dòng môtô du lịch địa hình có khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều loại mặt đường.

Kawasaki KLE650 2027.

Trong danh mục sản phẩm của Kawasaki, KLE650 được định vị cao hơn KLE500. KLE650 2027 sở hữu động cơ dung tích lớn hơn, đi kèm van tiết lưu điện tử cùng những cải tiến ở hệ thống nạp và xả nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành trên đường trường cũng như các cung đường địa hình.

Theo thông số dành cho thị trường Mỹ, động cơ 649cc của Kawasaki KLE650 2027 đạt công suất tối đa 70 mã lực và mô-men xoắn cực đại 64 Nm. Tuy nhiên, thông số thực tế có thể thay đổi tùy theo thị trường phân phối. Xe được phát triển theo định hướng adventure với bánh trước 21 inch và bánh sau 17 inch, sử dụng vành nan hoa kết hợp hệ thống giảm xóc hành trình dài.

Phía trước là phuộc đảo chiều đường kính 43 mm, có hành trình 210 mm, trong khi giảm xóc sau đạt hành trình 196 mm. Cấu hình này hướng đến khả năng hấp thụ dao động tốt hơn khi di chuyển trên đường gồ ghề, đồng thời duy trì sự ổn định trong những hành trình dài.

Hệ thống phanh của Kawasaki KLE650 2027 gồm hai đĩa phanh trước đường kính 300 mm và một đĩa phanh sau 230 mm. Xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS có thể chuyển đổi cùng hệ thống kiểm soát lực kéo Kawasaki Traction Control (KTRC), hỗ trợ người lái kiểm soát xe trong những điều kiện vận hành khác nhau. Lốp Dunlop Trailmax Mixtour cũng được lựa chọn nhằm cân bằng khả năng bám đường trên mặt nhựa với hiệu quả di chuyển trên những đoạn đường địa hình nhẹ.

Để tăng tính tiện dụng khi đi đường dài, Kawasaki trang bị hệ thống điều khiển hành trình điện tử tiêu chuẩn cho KLE650 2027, giúp người lái duy trì tốc độ ổn định trên cao tốc và giảm bớt thao tác với tay ga. Xe còn có hệ thống sang số nhanh, hệ thống đèn LED, bảng điều khiển LCD 5 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh và kính chắn gió có thể điều chỉnh. Những trang bị này cho thấy mẫu adventure mới không chỉ hướng đến khả năng vượt địa hình mà còn chú trọng sự thoải mái và tính thực dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Ở phiên bản cao cấp hơn, Kawasaki KLE650 SE được bổ sung loạt trang bị nhằm nâng cao trải nghiệm vận hành và khả năng đi tour. Điểm khác biệt đáng chú ý gồm màn hình màu TFT 5 inch, hệ thống sang số nhanh hai chiều Kawasaki Quick Shifter, bộ vành nan hoa sử dụng lốp không săm, cổng sạc USB Type-C và bảo vệ tay lái được gia cố.

Phiên bản SE còn có tấm chắn gầm bằng nhôm kích thước lớn hơn cùng kính chắn gió cao hơn, tăng khả năng bảo vệ khi di chuyển trên địa hình phức tạp hoặc đường trường. Khả năng kết nối điện thoại thông minh được hỗ trợ thông qua ứng dụng Rideology của Kawasaki; một số thị trường còn có chức năng định vị tùy theo cấu hình được cung cấp.

Bên cạnh hai phiên bản xe, Kawasaki dự kiến cung cấp các gói phụ kiện Top Case, Rally và Adventure Tourer để người dùng tùy chỉnh theo nhu cầu. Gói Top Case hướng đến việc mở rộng không gian chứa hành lý, trong khi gói Rally tập trung vào nhu cầu vận hành trên địa hình khó khăn hơn. Gói Adventure Tourer được định hướng phục vụ những chuyến đi dài, tăng tính thực tiễn khi mang theo hành lý và trang bị cá nhân.