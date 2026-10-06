Kawasaki Ninja 650 2027 trình làng: 'Lột xác' với loạt nâng cấp đáng giá

Ninja 650 2027 vẫn giữ ADN thiết kế đặc trưng của dòng sportbike tuy nhiên được cập nhật một số trang bị mới nhằm đưa tới các trải nghiệm ấn tượng hơn cho người sử dụng. Trước tiên, xe được bổ sung một số các màu sắc mới nhằm đáp ứng nhu cầu của đa dạng người sử dụng.

Hệ thống phuộc ống lồng đường kính 41 mm của phiên bản trước bằng phuộc hành trình ngược Showa SFF-BP đường kính 37 mm. Hệ thống này sử dụng công nghệ Big Piston nhằm cải thiện khả năng kiểm soát và phản hồi của phuộc. Giảm xóc sau cũng được điều chỉnh lại độ cứng lò xo để phù hợp với hệ thống treo trước mới. Chiều cao yên xe được duy trì ở mức 785 mm. Kawasaki đồng thời thiết kế lại chắn bùn trước để phù hợp với phuộc USD mới.

Không chỉ thế, hệ thống phanh trước cũng được nâng cấp. Thay cho cùm phanh Axial-Mount 2 piston, Ninja 650 2027 sử dụng cùm phanh Radial-Mount đối xứng 4 piston, kết hợp với đĩa phanh kép đường kính 300 mm. Phanh sau tiếp tục sử dụng đĩa đơn 220 mm cùng cùm phanh một piston.

Sức mạnh của Ninja 650 2027 không thay đổi so với phiên bản đang bán ra trên thị trường. Xe tiếp tục sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 649 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ được kết hợp với khung Trellis và hệ thống truyền động quen thuộc của dòng Ninja 650.

Về trang bị điện tử, xe sử dụng màn hình TFT màu 4,3 inch với giao diện hiển thị được thiết kế lại. Màn hình hỗ trợ kết nối với điện thoại thông qua ứng dụng RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE. Tùy từng thị trường, xe có thể được trang bị thêm tính năng dẫn đường Navigation và điều khiển bằng giọng nói Voice Command.

Ninja 650 2027 tiếp tục có hệ thống kiểm soát lực kéo Kawasaki Traction Control (KTRC) với hai chế độ. Kawasaki cũng cung cấp Quick Shifter KQS dưới dạng trang bị tùy chọn, cho phép sang số lên mà không cần sử dụng tay côn.

Tại châu Âu, Ninja 650 2027 được bán với mức giá 7.499 bảng Anh - khoảng 257 triệu đồng.