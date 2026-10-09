Kawasaki Ninja 650 2027 nâng cấp phuộc Showa, phanh trước 4 piston

Kawasaki Ninja 650 2027 cải tiến hệ thống treo, bổ sung dẫn đường. (Ảnh: Kawasaki)

Kawasaki Ninja 650 phiên bản 2027 được nâng cấp hệ thống treo và phanh trước, đồng thời bổ sung tính năng dẫn đường, điều khiển bằng giọng nói. Mẫu sportbike tiếp tục sử dụng động cơ 649 cc, công suất khoảng 68 mã lực.

Điểm thay đổi đáng chú ý trên Kawasaki Ninja 650 2027 là phuộc trước ống lồng được thay bằng phuộc hành trình ngược Showa SFF-BP đường kính 37 mm. Thiết kế Separate Function Fork - Big Piston được phát triển nhằm giảm áp suất giảm chấn, cải thiện khả năng kiểm soát phần đầu xe. Theo Kawasaki, trang bị này giúp xe ổn định hơn khi vào cua và tạo cảm giác chắc chắn khi phanh.

Kawasaki Ninja 650 2027. (Ảnh: Kawasaki)

Hệ thống phanh trước cũng được nâng cấp từ cùm phanh hướng trục 2 piston lên loại hướng tâm 4 piston. Xe vẫn sử dụng đĩa phanh đôi phía trước đường kính 300 mm và đĩa phanh sau 220 mm kết hợp cùm phanh đơn piston.

Ở phía sau, hệ thống treo Horizontal Back-link được tinh chỉnh với lò xo cứng hơn để phù hợp với thiết lập phuộc trước mới. Chắn bùn trước cũng được thiết kế lại, mở rộng theo chiều ngang nhằm tăng khả năng che phủ khu vực quanh ống phuộc.

Ninja 650 2027 tiếp tục sử dụng màn hình màu TFT 4,3 inch nhưng được thiết kế lại giao diện. Hệ thống kết nối điện thoại Kawasaki Rideology bổ sung chức năng dẫn đường và điều khiển bằng giọng nói. Theo nhà sản xuất, tính năng điều khiển bằng giọng nói có thể yêu cầu giấy phép riêng và phụ thuộc vào từng thị trường.

Kawasaki Ninja 650 đời 2027 giữ động cơ 649 cc, nâng cấp trang bị. (Ảnh: Kawasaki)

Mẫu xe vẫn có hệ thống kiểm soát lực kéo KTRC với 2 chế độ lựa chọn. Quickshifter cũng được cung cấp dưới dạng phụ kiện tùy chọn.

Về vận hành, Ninja 650 2027 sử dụng động cơ 2 xi-lanh song song, dung tích 649 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất khoảng 68 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 64 Nm tại 6.700 vòng/phút. Động cơ kết hợp hộp số 6 cấp và bộ ly hợp hỗ trợ chống khóa bánh khi dồn số.

Xe có chiều cao yên 785 mm, trọng lượng khoảng 194 kg và bình nhiên liệu dung tích 15 lít. Kawasaki cung cấp 3 tùy chọn màu, gồm Lime Green, Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Spark Black và Metallic Flat Spark Black/Metallic Carbon Gray.

Những thay đổi trên phiên bản 2027 tập trung vào khả năng kiểm soát, hệ thống phanh và tiện ích điện tử, thay vì nâng cấp lớn về hệ truyền động.