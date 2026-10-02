Kawasaki giới thiệu môtô thiết kế cổ điển, động cơ 2 xi lanh 773cc, giá hơn 230 triệu đồng

Kawasaki Meguro K3 2027 có giá niêm yết 1.419.000 Yen (tương đương 232,78 triệu đồng) và dự kiến bắt đầu được bán từ ngày 17/10. So với đời cũ, Meguro K3 2027 gần như không có thay đổi đáng kể về thiết kế, màu sắc hay thông số kỹ thuật, qua đó tiếp tục duy trì hình ảnh một mẫu mô tô cổ điển kết hợp nền tảng vận hành hiện đại.

Kawasaki Meguro K3 2027.

Kawasaki xác nhận Meguro K3 2027 chỉ có một lựa chọn màu là Mirror Coat Black x Ebony. Việc phân phối mẫu xe cũng được giới hạn tại hệ thống đại lý Kawasaki Plaza ở Nhật Bản. Thiết kế tổng thể của K3 tiếp tục khai thác những đường nét cổ điển đặc trưng của thương hiệu Meguro, từ thân xe, bình xăng cho đến cách bố trí các chi tiết ngoại thất. Cách tiếp cận này giúp Kawasaki Meguro K3 duy trì bản sắc riêng trong nhóm mô tô retro, thay vì chạy theo xu hướng thiết kế hiện đại hóa mạnh mẽ.

Cung cấp sức mạnh cho Kawasaki Meguro K3 2027 là động cơ 2 xi lanh song song, SOHC, 4 van, làm mát bằng không khí, dung tích 773cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 52 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 62 Nm tại 4.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 5 cấp và hệ thống truyền động cuối bằng xích. Xe được trang bị bộ ly hợp trợ lực và chống trượt tiêu chuẩn, giúp cải thiện khả năng kiểm soát khi người lái sang số hoặc giảm tốc đột ngột.

Hệ thống treo trên Meguro K3 2027 cũng được duy trì theo cấu hình thiên về sự đơn giản và phù hợp với phong cách cổ điển. Phía trước sử dụng phuộc ống lồng đường kính 41 mm, trong khi phía sau là giảm xóc đơn có khả năng điều chỉnh tải trọng. Cấu hình này được thiết kế để cân bằng giữa sự thoải mái khi di chuyển hàng ngày và khả năng kiểm soát thân xe trên những cung đường có điều kiện mặt đường thay đổi.

Hệ thống phanh gồm đĩa trước đường kính 320 mm kết hợp kẹp phanh 2 piston và đĩa sau 270 mm đi cùng kẹp phanh 2 piston. Kawasaki trang bị ABS hai kênh tiêu chuẩn nhằm tăng khả năng kiểm soát phanh trong những tình huống cần giảm tốc gấp hoặc khi điều kiện mặt đường không thuận lợi. Meguro K3 sử dụng bánh trước 19 inch và bánh sau 18 inch, đi kèm lốp lần lượt có kích thước 100/90-19 và 130/80-18. Cách bố trí bánh xe này không chỉ phù hợp với thiết kế retro mà còn góp phần tạo tư thế vận hành đặc trưng của một mẫu mô tô cổ điển.

Dù mang phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ quá khứ, Kawasaki Meguro K3 2027 vẫn sở hữu một số trang bị tiện nghi hiện đại. Xe được trang bị tay nắm có sưởi, phù hợp với điều kiện thời tiết lạnh, trong khi chân chống giữa là trang bị tiêu chuẩn. Mẫu mô tô có trọng lượng khô 227 kg, dung tích bình nhiên liệu 15 lít và chiều cao yên 790 mm. Những thông số này cho thấy K3 hướng tới nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm mô tô retro cỡ lớn nhưng vẫn muốn có những trang bị cần thiết cho việc sử dụng thường xuyên.

Tên tuổi Meguro có lịch sử từ năm 1924 và sau đó trở thành một phần quan trọng trong lịch sử phát triển xe máy của Kawasaki. Meguro K3 hiện đại được định vị như một mẫu mô tô retro cao cấp kế thừa di sản đó, kết hợp ngôn ngữ thiết kế cổ điển với nền tảng kỹ thuật hiện đại. Đáng chú ý, động cơ hai xi lanh song song 773cc trên K3 cũng là nền tảng được sử dụng trên Kawasaki W800, qua đó tạo nên sự liên kết rõ nét giữa dòng xe Meguro hiện đại và hệ thống mô tô retro của Kawasaki.