Theo Page Six, trong chuyến du lịch châu Âu mới đây, Katy Perry và bạn trai Justin Trudeau đã di chuyển từ Paris (Pháp) đến Venice (Italy) trên chuyến tàu huyền thoại Venice Simplon-Orient-Express. Đây là một trong những chuyến tàu sang trọng bậc nhất thế giới, nổi tiếng với những toa tàu cổ được phục chế tinh xảo, dịch vụ ẩm thực cao cấp cùng không gian nghỉ dưỡng có mức giá đắt đỏ.

Katy Perry và bạn trai Justin Trudeau đã di chuyển trên chuyến tàu huyền thoại Venice Simplon-Orient-Express.

Đáng chú ý, Katy Perry và Justin Trudeau lựa chọn L’Observatoire, một trong những hạng phòng riêng tư và xa hoa nhất trên chuyến tàu này. Không gian nghỉ dưỡng của cặp đôi chiếm trọn một toa tàu, được trang bị phòng ngủ với cửa sổ trần có thể đóng mở để ngắm bầu trời, phòng khách thanh lịch với bộ sưu tập đĩa than được tuyển chọn kỹ lưỡng, đồng thời có thể chuyển đổi thành phòng ăn riêng.

Ngoài ra, toa tàu còn sở hữu phòng tắm lát đá cẩm thạch, một thư viện bí mật và phòng thưởng trà ấm cúng. Trong suốt hành trình, Katy Perry và Justin Trudeau được phục vụ bởi quản gia riêng 24/24, thưởng thức những món ăn cao cấp ngay trong phòng, sử dụng champagne, rượu vang và các loại đồ uống thượng hạng không giới hạn. Cặp đôi cũng được cung cấp trang phục nghỉ dưỡng, đồ dùng cá nhân cao cấp, quà tặng cùng dịch vụ đưa đón riêng tại nhà ga.

Theo tờ The Times của Anh, mức giá cho hành trình một chiều ở hạng phòng này vào khoảng 105.000 USD (hơn 2,7 tỷ đồng).

Trên trang Instagram cá nhân, Katy Perry đã chia sẻ nhiều hình ảnh ghi lại những trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi. Nữ ca sĩ thích thú tận hưởng không gian phòng tắm sang trọng với bồn tắm độc lập, cửa sổ kính màu và tầm nhìn ra khung cảnh thiên nhiên bên ngoài khi đoàn tàu đang di chuyển.

Katy Perry thích thú tận hưởng không gian phòng tắm sang trọng với bồn tắm độc lập.

Cả hai cũng dành thời gian chơi chơi các trò chơi và tận hưởng những phút giây riêng tư bên nhau. Trong một số hình ảnh khác, Katy Perry xuất hiện đầy quyến rũ với thiết kế váy ngắn bằng lụa và ren màu champagne, kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn màu trắng. Trong khi đó, Justin Trudeau lịch lãm với bộ tuxedo trắng. Nữ ca sĩ 42 tuổi còn hài hước cho biết chuyến đi lần này đánh dấu màn "ra mắt tại châu Âu" của mái tóc bob mới.

Katy Perry và Justin Trudeau tận hưởng chuyến đi tàu đắt đỏ.

Katy Perry và Justin Trudeau lần đầu vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 7/2025. Không lâu sau đó, cựu Thủ tướng Canada được bắt gặp có mặt tại đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn Lifetimes Tour của nữ ca sĩ ở Montreal.

Ba tháng sau, cặp đôi bị ghi lại khoảnh khắc trao nhau nụ hôn trên du thuyền ngoài khơi California (Mỹ), trước khi chính thức công khai chuyện tình cảm bằng màn nắm tay xuất hiện tại Paris nhân dịp sinh nhật Katy Perry.

Katy Perry và Justin Trudeau lần đầu vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 7/2025.

Sau hơn một năm hẹn hò, nữ ca sĩ và bạn trai hơn 12 tuổi ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Từ những buổi hẹn hò, các sự kiện quốc tế đến những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa, chuyện tình của Katy Perry và Justin Trudeau vẫn liên tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế.