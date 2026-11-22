Theo Page Six, ngày 20/11, Katy Perry và Justin Trudeau được bắt gặp nắm tay tình tứ khi đặt chân đến Venice, Italy. Cặp đôi xuất hiện với vẻ ngoài đồng điệu sau hơn một năm hẹn hò.

Giọng ca California Gurls diện váy đen cúp ngực với hàng khuy vàng nổi bật, kết hợp áo khoác dáng dài và kính râm. Trong khi đó, Justin Trudeau lựa chọn áo khoác, sơ mi đen cùng quần jeans tối màu, tạo nên tổng thể hài hòa với bạn gái.

Giọng ca California Gurls diện váy đen cúp ngực với hàng khuy vàng nổi bật, kết hợp áo khoác dáng dài và kính râm.

Justin Trudeau lựa chọn áo khoác, sơ mi đen cùng quần jeans tối màu.

Chuyến đi của cặp đôi diễn ra trong bối cảnh những thông tin liên quan đến cuộc hôn nhân giữa Katy Perry và chồng cũ Russell Brand tiếp tục thu hút sự chú ý. Trước đó, ngày 9/11, Russell Brand bị tuyên án 10 năm 6 tháng tù sau khi bị kết tội với một tội danh hiếp dâm và ba tội danh tấn công tình dục. Đáng chú ý, theo những tài liệu tòa án mới được công khai mà Daily Mail tiếp cận, nam diễn viên hài từng không thể nhớ chính xác thời điểm mình kết hôn với Katy Perry.

Trong quá trình lấy lời khai liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ khi thực hiện bộ phim Arthur vào năm 2011, Russell Brand được hỏi liệu ông đã kết hôn vào thời điểm ghi hình hay chưa.

"Tất nhiên, không khó để tôi tìm hiểu xem lúc đó mình đã kết hôn hay chưa, bởi tôi cho rằng thông tin ấy có ở đâu đó trên Internet", Russell Brand trả lời.

Nam diễn viên nói thêm: "Điều tôi biết là mình từng có mối quan hệ với một người phụ nữ rất nổi tiếng. Ngay cả khi đã kết hôn với cô ấy, tôi vẫn như chìm đắm trong tình yêu".

Katy Perry và Russell Brand gặp nhau vào năm 2009, kết hôn năm 2010 trước khi chính thức ly hôn vào năm 2012. Trong khi những thông tin về chồng cũ tiếp tục được truyền thông khai thác, Katy Perry hiện tận hưởng chuyến đi châu Âu kết hợp công việc và nghỉ dưỡng cùng Justin Trudeau.

Katy Perry và Russell Brand.

Chỉ trong tuần qua, cặp đôi lần lượt xuất hiện tại Tây Ban Nha, Pháp và Italy. Nữ ca sĩ cũng đồng hành cùng bạn trai tại hội nghị Metafuturo ở Tây Ban Nha, nơi ông tham gia với tư cách diễn giả.

Katy Perry và Justin Trudeau lần đầu làm dấy lên nghi vấn hẹn hò vào tháng 7/2025 khi xuất hiện cùng nhau tại Montreal, Canada. Trước khi đến với cựu Thủ tướng Canada, Katy Perry từng có gần một thập kỷ gắn bó với tài tử Orlando Bloom. Về phía Justin Trudeau, ông và người vợ Sophie Grégoire Trudeau tuyên bố ly thân vào tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống.

Katy Perry và Justin Trudeau lần đầu làm dấy lên nghi vấn hẹn hò vào tháng 7/2025 khi xuất hiện cùng nhau tại Montreal, Canada.

Sau hơn một năm hẹn hò, Katy Perry và Justin Trudeau ngày càng thoải mái xuất hiện bên nhau trước công chúng. Cặp đôi không chỉ đồng hành trong những chuyến nghỉ dưỡng mà còn thường xuyên có mặt tại các sự kiện liên quan đến công việc của đối phương.