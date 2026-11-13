Katy Perry tình tứ bên bạn trai sau khi chồng cũ lĩnh án tù

Theo Page Six, mới đây, Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau được bắt gặp cùng nhau rời khỏi nhà hàng E. Baldi tại Beverly Hills sau buổi hẹn hò ăn tối.

Trong những hình ảnh được ghi lại, cặp đôi thoải mái nắm tay nhau khi bước ra khỏi nhà hàng. Justin Trudeau còn thể hiện sự ga lăng khi mở cửa xe cho bạn gái trước khi cả hai rời đi.

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau được bắt gặp cùng nhau rời khỏi nhà hàng E. Baldi tại Beverly Hills sau buổi hẹn hò ăn tối.

Xuất hiện bên bạn trai, giọng ca Firework lựa chọn áo đen kết hợp quần jeans xanh nhạt, thắt lưng và boots đồng màu. Nữ ca sĩ búi tóc gọn gàng, trang điểm với son hồng, đeo hoa tai bạc và mang theo túi xách nhỏ.

Trong khi đó, Justin Trudeau diện áo len dài tay màu xanh navy, quần jeans đen và giày tối màu, mang đến vẻ ngoài giản dị.

Theo Page Six, Katy Perry và Justin Trudeau đã hẹn hò hơn một năm. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu sau khi nữ ca sĩ chia tay vị hôn phu Orlando Bloom - người có chung với cô con gái Daisy Dove, hiện 6 tuổi.

Theo Page Six, Katy Perry và Justin Trudeau đã hẹn hò hơn một năm.

Về phía Justin Trudeau, ông chia tay vợ cũ Sophie Grégoire vào tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống. Cả hai có ba người con. Đáng chú ý, màn xuất hiện mới nhất của Katy Perry diễn ra không lâu sau khi chồng cũ Russell Brand nhận bản án 10 năm 6 tháng tù giam.

Theo truyền thông quốc tế, nam diễn viên bị tuyên có tội trong vụ án liên quan đến các hành vi hiếp dâm và tấn công tình dục. Russell Brand từng đối diện bảy cáo buộc, trong đó có ba cáo buộc hiếp dâm, liên quan đến sáu phụ nữ và những sự việc xảy ra trong giai đoạn 1999 - 2009.

Katy Perry và Russell Brand kết hôn năm 2010 nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài đến năm 2011. Sau khi bản án được công bố, những phát ngôn trước đây của nữ ca sĩ về chồng cũ bất ngờ được nhắc lại.

Katy Perry và Russell Brand kết hôn năm 2010 nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài đến năm 2011.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2013, Katy Perry từng chia sẻ Russell Brand không thích việc cô giữ vai trò chủ động trong các chuyến lưu diễn của mình.

Bên cạnh đó, một câu nói của nữ ca sĩ trong buổi biểu diễn tại Oxfordshire, Anh, cũng được truyền thông nhắc lại. Khi ấy, Katy Perry được cho là đã đùa rằng cô hy vọng chồng cũ không xuất hiện tại sự kiện và nói ông nên ở trong tù.

Hiện Russell Brand đang bị giam giữ tại nhà tù HMP Wandsworth ở London trước khi được chuyển đến cơ sở giam giữ khác.

Trong khi đó, Katy Perry chưa đưa ra bình luận công khai về bản án của chồng cũ. Nữ ca sĩ hiện dành thời gian cho cuộc sống riêng và mối quan hệ tình cảm với Justin Trudeau.