Katy Perry hạnh phúc bên cựu Thủ tướng Canada

Theo Page Six, mới đây, Katy Perry và Justin Trudeau cùng tham dự sự kiện từ thiện Baby2Baby Gala diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. Xuất hiện trên thảm đỏ, giọng ca Teenage Dream gây ấn tượng với chiếc váy cúp ngực đính sequin lấp lánh, kết hợp chân váy satin màu trung tính và áo choàng đồng điệu.

Katy Perry và Justin Trudeau cùng tham dự sự kiện từ thiện Baby2Baby Gala diễn ra tại Los Angeles, Mỹ.

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Canada lựa chọn áo tuxedo trắng phối cùng quần đen, tạo nên diện mạo lịch lãm. Đáng chú ý, Katy Perry và Justin Trudeau liên tục nở nụ cười rạng rỡ khi xuất hiện bên nhau. Nữ ca sĩ còn có hành động thân mật khi nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc nơ cổ áo cho bạn trai ngay trên thảm đỏ.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong lần xuất hiện chung của cặp đôi.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong lần xuất hiện chung của cặp đôi.

Trước đó, tối 11/11, Katy Perry và Justin Trudeau cũng được bắt gặp vui vẻ rời khỏi nhà hàng Italy E. Baldi tại Beverly Hills, California. Theo Page Six, cả hai bắt đầu hẹn hò từ mùa hè năm 2025, sau khi Katy Perry chia tay vị hôn phu Orlando Bloom.

Nữ ca sĩ và Orlando Bloom từng có gần một thập kỷ gắn bó kể từ năm 2016. Cả hai có chung con gái Daisy Dove, hiện 6 tuổi.

Bên cạnh chuyện tình cảm mới, đời tư của Katy Perry tiếp tục được chú ý sau những diễn biến pháp lý liên quan đến chồng cũ Russell Brand.

Katy Perry và Russell Brand gặp nhau năm 2009 trên trường quay bộ phim Get Him to the Greek. Cặp đôi kết hôn năm 2010 nhưng nhanh chóng rạn nứt. Năm 2011, Russell Brand đệ đơn ly hôn sau khi thông báo chia tay nữ ca sĩ qua tin nhắn.

Katy Perry và Russell Brand gặp nhau năm 2009 trên trường quay bộ phim Get Him to the Greek.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2013, Katy Perry từng đề cập đến những hành vi mang tính kiểm soát của chồng cũ.

"Khi mới gặp, anh ấy muốn một người ngang hàng với mình. Tôi nghĩ nhiều người đàn ông mạnh mẽ cũng muốn điều đó, nhưng khi thực sự có được một người ngang hàng, họ lại cảm thấy không thể chấp nhận được", nữ ca sĩ chia sẻ.

Những phát ngôn này được truyền thông nhắc lại sau khi Russell Brand bị tuyên án hơn 10 năm tù vào ngày 9/11 vì các tội danh liên quan đến hiếp dâm và tấn công tình dục đối với bốn phụ nữ.

Theo nguồn tin được Page Six dẫn lại, Katy Perry không được đề cập trong phiên tòa kéo dài gần bốn tuần, do phía luật sư của Russell Brand được cho là đã yêu cầu công tố viên không nhắc đến mối quan hệ trước đây của hai người.

Russell Brand - người tái hôn với Laura Brand năm 2017 và có ba người con vẫn phủ nhận những hành vi sai trái bị cáo buộc. Giữa lúc câu chuyện về cuộc hôn nhân cũ được nhắc lại, Katy Perry tiếp tục xuất hiện vui vẻ bên Justin Trudeau. Những hình ảnh mới nhất cho thấy nữ ca sĩ đang tận hưởng mối quan hệ tình cảm mới sau nhiều biến động trong đời sống riêng tư.