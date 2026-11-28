Theo Page Six, mới đây, Katy Perry đã đăng tải trên trang Instagram cá nhân loạt hình ảnh ghi lại những kỷ niệm trong chuyến du lịch châu Âu cùng bạn trai - cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Tuy nhiên, giữa những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi, một bức ảnh selfie có sự xuất hiện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.

Katy Perry gây sốt với bức ảnh chụp cùng bạn trai - Justin Trudeau và Tổng thống Pháp

Trong ảnh, Katy Perry cùng Justin Trudeau và Tổng thống Pháp thoải mái chụp hình chung. Sự xuất hiện của ông Emmanuel Macron khiến nhiều khán giả bất ngờ. Dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng để lại những bình luận thích thú:

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Katy Perry gây xôn xao khi xuất hiện bên cạnh những nhân vật có tầm ảnh hưởng trên chính trường quốc tế. Hồi tháng 12/2025, nữ ca sĩ và Justin Trudeau từng thu hút sự chú ý khi chụp ảnh cùng cựu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Tokyo.

Bên cạnh bức ảnh gây sốt với Tổng thống Pháp, Katy Perry còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường bên bạn trai trong chuyến du lịch lần này. Cả hai cùng diện trang phục sang trọng tham dự sự kiện và tận hưởng những buổi đi dạo lãng mạn.

Giọng ca Teenage Dream cũng hài hước viết: "Màn ra mắt tại châu Âu của mái tóc bob", nhắc đến kiểu tóc ngắn mới của mình.

Bên cạnh bức ảnh gây sốt với Tổng thống Pháp, Katy Perry còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường bên bạn trai trong chuyến du lịch lần này.

Ở tuổi 42, Katy Perry đang tận hưởng chuyện tình cảm với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau hơn cô 12 tuổi. Cặp đôi đã hẹn hò hơn một năm và ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau trước công chúng.

Cả hai lần đầu được bắt gặp xuất hiện cùng nhau vào tháng 7/2025, khi đi dạo tại công viên Mount Royal ở Montreal, Canada. Kể từ đó, chuyện tình giữa nữ ca sĩ đình đám Hollywood và cựu Thủ tướng Canada liên tục nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Trước khi đến với Justin Trudeau, Katy Perry từng có mối tình kéo dài gần một thập kỷ với tài tử Orlando Bloom, từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2025. Nữ ca sĩ cũng từng trải qua cuộc hôn nhân với diễn viên hài Russell Brand trong giai đoạn 2010-2012. Về phía Justin Trudeau, ông và bà Sophie Grégoire Trudeau thông báo ly thân vào tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống.

Cặp đôi đã hẹn hò hơn một năm và ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau trước công chúng.

Sau những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, Katy Perry và Justin Trudeau hiện đang cùng nhau tận hưởng những trải nghiệm mới. Những khoảnh khắc được nữ ca sĩ chia sẻ không chỉ cho thấy sự gắn bó của cặp đôi mà còn khiến công chúng thích thú trước màn giao thoa đầy bất ngờ giữa làng giải trí và chính trường quốc tế.