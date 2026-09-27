KATSEYE tiếp bước TXT dịp cuối năm

iHeartRadio vừa công bố danh sách nghệ sĩ tham gia chuyến lưu diễn hòa nhạc thường niên nổi tiếng Jingle Ball năm 2026. Sự kiện quy tụ dàn sao đình đám này được tổ chức hàng năm tại nhiều thành phố trên khắp Hoa Kỳ vào mùa lễ hội.

Bên cạnh TXT và KATSEYE, danh sách nghệ sĩ tham gia chuyến lưu diễn năm nay còn có Olivia Rodrigo, Jonas Brothers, Charlie Puth, SOMBR, Hilary Duff, Alex Warren, RAYE, OneRepublic, Ludacris, Teddy Swims, Sienna Spiro, Nickelback, Adéla và nhiều tên tuổi khác.

Đánh dấu lần đầu tiên tham gia chuyến lưu diễn Jingle Ball, TXT và Yeonjun sẽ biểu diễn tại ba điểm dừng chân trong năm nay: Buổi hòa nhạc ở New York vào ngày 11/12, Boston vào ngày 13/12 và Washington, D.C. vào ngày 14/12. TXT không chỉ biểu diễn với tư cách là một nhóm nhạc mà Yeonjun còn lên sân khấu với tư cách nghệ sĩ solo. Trong khi đó, KATSEYE sẽ biểu diễn tại buổi hòa nhạc ở Dallas/Fort Worth vào ngày 1/12.

TOMORROW X TOGETHER sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn thế giới thứ năm mang tên "STEAL THE WIND", khởi động tại Seoul từ ngày 13 đến ngày 15/11.

KATSEYE hiện đang gặt hái thành công bền bỉ trên các bảng xếp hạng "Billboard" (Mỹ) và "Official Charts" (Anh), đồng thời sở hữu loạt bản hit đạt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube.