KATSEYE sẽ là nghệ sĩ biểu diễn chính tại một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất châu Âu

Vào ngày 11/11, HYBE và Geffen Records thông báo rằng KATSEYE sẽ biểu diễn tại Sziget Festival 2027 vào ngày 11/8, ngày thứ hai của lễ hội. Sự kiện này sẽ diễn ra trong năm ngày, từ ngày 10 đến 14/8 (theo giờ địa phương), trên đảo Obuda, nằm giữa sông Danube tại Budapest.

KATSEYE góp mặt trong danh sách các nghệ sĩ biểu diễn chính (headliner) của lễ hội, cùng với ban nhạc rock Ireland Fontaines D.C. và nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Lola Young.

Được tổ chức lần đầu vào năm 1993, Sziget Festival là một trong những lễ hội âm nhạc quy mô lớn hàng đầu châu Âu. Năm nay, lễ hội đã thu hút khoảng 350.000 lượt người tham dự. Trong suốt những năm qua, sự kiện này từng chào đón nhiều ngôi sao nhạc pop đình đám như Billie Eilish, Dua Lipa và Charli XCX.

Trong năm nay, KATSEYE đã tham gia biểu diễn tại hàng loạt lễ hội âm nhạc lớn ở Bắc Mỹ, bao gồm Coachella, Governors Ball tại New York và Hinterland Music Festival. Nhóm cũng từng xuất hiện trên chương trình Saturday Night Live của đài NBC và tại sự kiện Victoria's Secret Fashion Show 2026. Chuyến lưu diễn THE WILDWORLD TOUR của KATSEYE tại Bắc Mỹ và châu Âu cũng đã đạt thành tích cháy vé ở tất cả các đêm diễn.

Nhóm cũng ghi nhận những kết quả ấn tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc. EP thứ ba mang tên WILD, phát hành vào tháng Tám, đã ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đĩa đơn phát hành trước đó là Animal đạt đỉnh ở vị trí số 24 trên Billboard Hot 100 và duy trì trên bảng xếp hạng này suốt 15 tuần liên tiếp (tính đến bảng xếp hạng ngày 14/11). Tại Vương quốc Anh, EP WILD đã vươn lên vị trí số 2 trên bảng xếp hạng album, trong khi đĩa đơn Animal đạt vị trí số 12 trên bảng xếp hạng đĩa đơn.

Trong thời gian tới, KATSEYE sẽ tiếp tục thực hiện chuyến lưu diễn THE WILDWORLD TOUR tại khu vực châu Á và châu Đại Dương vào tháng Một năm sau. Nhóm cũng sẽ là nghệ sĩ biểu diễn chính tại Lollapalooza India 2027 ở Mumbai, Ấn Độ, sự kiện diễn ra vào ngày 23 và 24/1 tại trường đua Mahalaxmi (Mahalaxmi Race Course), trong đó KATSEYE sẽ góp mặt vào ngày thứ hai. Chặng lưu diễn tại châu Á và châu Đại Dương sẽ đi qua 11 thành phố, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2027 đến tháng 3/2027.