Katseye hoãn hai đêm diễn liên tiếp tại Mỹ gây hoang mang

Nhóm nhạc nữ Katseye liên tiếp thông báo hủy và hoãn các buổi biểu diễn trong chuyến lưu diễn tại Mỹ, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Đáng chú ý, thông tin về đêm diễn thứ hai bị hoãn được công bố chỉ vài giờ sau khi nhóm bất ngờ hủy show tại Detroit, khi thời điểm lên sân khấu chỉ còn cách khoảng 30 phút.

Theo thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, Katseye xác nhận buổi biểu diễn dự kiến diễn ra vào tối hôm sau tại United Center đã phải hoãn lại vì thành viên Megan Skiendiel gặp vấn đề sức khỏe.

"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng buổi biểu diễn của Katseye tối nay tại United Center đã bị hoãn lại do Megan bị ốm", nhóm nhạc chia sẻ.

Đồng thời, Katseye khuyến cáo người hâm mộ không di chuyển đến địa điểm tổ chức bởi cửa sẽ không mở và chương trình không thể diễn ra như kế hoạch. Nhóm cũng đề nghị khán giả giữ lại vé đã mua, đồng thời xác nhận những tấm vé này vẫn có giá trị sử dụng khi buổi biểu diễn được sắp xếp vào một ngày khác.

Katseye gửi lời xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ vì sự kiên nhẫn, thấu hiểu trước tình huống ngoài dự kiến. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức lại đêm diễn hiện chưa được công bố.

Trước đó, nhóm nhạc cũng khiến khán giả tại Detroit rơi vào tình huống tương tự. Tại Little Caesars Arena, một thông báo hủy chương trình bất ngờ xuất hiện trên màn hình vào khoảng 19h30, trong khi buổi biểu diễn dự kiến bắt đầu lúc 20h. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều khán giả chỉ nhận được thông tin khi đã có mặt tại địa điểm tổ chức và chờ đợi thần tượng xuất hiện.

Việc hủy show quá sát giờ khiến một bộ phận người hâm mộ không khỏi bức xúc. Trên X, một số ý kiến đặt câu hỏi về lý do nhóm chỉ thông báo vào thời điểm cận kề giờ diễn, cho rằng cách xử lý này khiến khán giả gặp nhiều bất tiện. Thậm chí, có người bày tỏ sự nghi ngờ trước thời điểm thông báo hủy chương trình.

Dẫu vậy, bên cạnh những phản ứng thất vọng, nhiều người cũng dành sự quan tâm cho tình trạng sức khỏe của Megan Skiendiel. Một khán giả viết rằng dù tiếc nuối vì thông báo được đưa ra quá muộn, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là mong Megan sớm bình phục, đồng thời gửi lời động viên đến các thành viên còn lại.

Katseye hiện gồm sáu thành viên: Megan Skiendiel, Daniela Avanzini, Lara Raj, Yoonchae Jeung, Manon Bannerman và Sophia Laforteza. Nhóm đang nhận được sự chú ý của khán giả quốc tế thông qua các hoạt động âm nhạc và biểu diễn.

Hai đêm diễn liên tiếp phải hủy hoặc hoãn đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của nhóm cũng như lịch trình của người hâm mộ. Trong bối cảnh này, tình trạng sức khỏe của Megan và thời điểm Katseye có thể trở lại sân khấu đang là những thông tin được khán giả quan tâm.