KATSEYE bất ngờ thông báo hoãn buổi diễn sát giờ G, cộng đồng mạng tranh cãi

Nhóm nhạc nữ KATSEYE bất ngờ đưa ra thông báo liên quan đến buổi biểu diễn tại Detroit chỉ vài phút trước giờ bắt đầu, khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi xôn xao. Quyết định này xuất phát từ tình trạng sức khỏe không tốt của thành viên Megan, đồng thời nhanh chóng tạo nên những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Theo thông tin được Koreaboo đăng tải, KATSEYE vừa công bố chuyến lưu diễn hòa nhạc thứ hai mang tên The Wildworld Tour. Chuyến lưu diễn dự kiến khởi động vào ngày 1/9 và kéo dài đến ngày 5/3/2027, đi qua nhiều thành phố tại Mỹ, châu Âu, châu Á cùng một số khu vực khác. Đây cũng được xem là cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nhóm khi đánh dấu chuyến lưu diễn tại các sân vận động lớn đầu tiên.

Tuy nhiên, giữa lúc người hâm mộ đang háo hức chờ đợi những màn trình diễn tiếp theo, KATSEYE bất ngờ gặp tình huống ngoài dự kiến. Chỉ vài phút trước khi buổi diễn tại Little Caesars Arena ở Detroit diễn ra, nhóm thông báo chương trình bị hoãn do Megan cảm thấy không khỏe.

Thông tin được đưa ra quá sát giờ biểu diễn khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng, đặc biệt là những người đã dành thời gian chuẩn bị, di chuyển đến địa điểm tổ chức và mong chờ được gặp thần tượng. Việc thay đổi kế hoạch vào phút chót cũng khiến không ít khán giả rơi vào tình huống bị động.

Dẫu vậy, bên cạnh những ý kiến tiếc nuối, nhiều người hâm mộ vẫn thể hiện sự cảm thông với quyết định của nhóm. Họ cho rằng sức khỏe của Megan cần được đặt lên hàng đầu, thay vì cố gắng tiếp tục biểu diễn trong tình trạng không đảm bảo. Không ít bình luận gửi lời động viên, mong nữ thần tượng sớm hồi phục và các thành viên KATSEYE có thể tiếp tục lịch trình trong trạng thái tốt nhất.

Sự việc một lần nữa cho thấy những tình huống phát sinh về sức khỏe có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình hoạt động của các nghệ sĩ. Dù việc hoãn chương trình vào phút chót khó tránh khỏi những bất tiện và thất vọng cho khán giả, sự an toàn của nghệ sĩ vẫn là yếu tố cần được ưu tiên.

Hiện thông báo của KATSEYE đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng người hâm mộ. Câu chuyện cũng đặt ra hai luồng cảm xúc dễ hiểu: sự tiếc nuối của những khán giả đã mong chờ buổi diễn và sự ủng hộ dành cho Megan khi sức khỏe không cho phép cô tiếp tục biểu diễn.