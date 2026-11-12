Karst nhiệt đới Tràng An vào danh sách 100 di sản địa chất tiêu biểu thế giới

Ngày 12/11, Sở VHTT&DL tỉnh Ninh Bình cho biết, Liên hiệp quốc tế các Khoa học Địa chất (IUGS) vừa công bố danh sách 100 địa điểm di sản địa chất tiêu biểu thế giới lần thứ ba. Trong đó, “Karst nhiệt đới Tràng An” (Trang An tropical karst), tỉnh Ninh Bình, Việt Nam, được ghi danh với mã số 283, thuộc nhóm di sản địa chất về địa mạo và các quá trình địa chất đang diễn ra.

Theo hồ sơ khoa học, IUGS đánh giá Tràng An là “hình mẫu được biết đến rộng rãi nhất trên thế giới về cảnh quan karst nhiệt đới từng bị biển xâm nhập và nay đã nổi trên đất liền”.

“Karst nhiệt đới Tràng An” (Trang An tropical karst) được IUGS ghi danh với mã số 283. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Hệ thống địa hình karst tại đây được hình thành qua quá trình tiến hóa địa chất kéo dài hơn 250 triệu năm, với những dãy núi đá vôi dạng nón, dạng tháp, thung lũng kín, vùng trũng karst và mạng lưới hang động ngầm có nhiều thành tạo thạch nhũ phong phú.

Đặc biệt, Tràng An còn lưu giữ những dấu tích rõ nét của các giai đoạn biển tiến, biển thoái trong quá khứ như ngấn ăn mòn trên vách đá, nền mài mòn do sóng, trầm tích bãi biển và các tích tụ vỏ sinh vật biển. Đây là những bằng chứng quan trọng góp phần làm sáng tỏ lịch sử biến động mực nước biển, quá trình tiến hóa cảnh quan karst và sự thay đổi môi trường tự nhiên qua các thời kỳ địa chất.

Không chỉ có giá trị nổi bật về địa chất, khu vực Tràng An còn lưu giữ nhiều dấu tích khảo cổ quan trọng, phản ánh lịch sử cư trú và khả năng thích ứng của con người với những biến đổi của khí hậu, môi trường và mực nước biển trong hàng chục nghìn năm.

Trong ấn phẩm Danh sách 100 địa điểm di sản địa chất IUGS lần thứ ba (2026), Tràng An được giới thiệu cùng nhiều địa danh nổi tiếng thế giới như núi Phú Sĩ (Nhật Bản), các vịnh hẹp Na Uy, núi Aconcagua (Argentina) và đồi Chocolate (Philippines).

Quần thể danh thắng Tràng An. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Trước đó, năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới, trở thành Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Giá trị nổi bật toàn cầu của Tràng An được thể hiện qua sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, lịch sử tiến hóa địa chất, địa mạo và những bằng chứng về mối quan hệ tương tác lâu dài giữa con người với môi trường tự nhiên.

Tràng An và du lịch Ninh Bình cũng nhiều lần được truyền thông quốc tế vinh danh, trong đó có các bình chọn của Insider năm 2018, Forbes năm 2023 và Tripadvisor năm 2025.