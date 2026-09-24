Karina, Winter (aespa) và RIIZE hóa những vị tiên trong thần thoại Hàn Quốc

Karina và Winter của aespa, cùng với nhóm RIIZE, sẽ đảm nhận vai trò mới trong việc quảng bá Seoul như một điểm đến du lịch toàn cầu.

Với thông điệp "Absolutely in Seoul" (Tuyệt đối là Seoul), chiến dịch sẽ giới thiệu khái niệm "Seoul Syndrome" (Hội chứng Seoul).

"Seoul Syndrome" là một thuật ngữ mới được đặt ra để mô tả cảm giác nhớ nhung cuộc sống thường nhật và văn hóa đã trải nghiệm tại Seoul sau khi trở về nhà sau chuyến đi, từ đó khơi dậy mong muốn được quay lại thăm thành phố này.

Video của chiến dịch cũng được xây dựng dựa trên khái niệm "Seoul Syndrome". Video mở đầu bằng những cảnh quay cho thấy hiện tượng này đang được đưa tin trên khắp thế giới, trước khi chuyển sang hình ảnh "Shinseon", những vị tiên trong thần thoại Hàn Quốc.

Karina, Winter và các thành viên nhóm RIIZE hóa thân thành những "tiên nhân" (shinseon) thời hiện đại, mỗi người sở hữu những năng lực bí ẩn riêng. Nhờ vào năng lực của mình, họ biến những khoảnh khắc đời thường thành những trải nghiệm tựa như các thước phim trong phim truyền hình Hàn Quốc.

Chiến dịch sẽ mở màn bằng một đoạn video giới thiệu (teaser) được phát hành ngay trong ngày, tiếp nối là chuỗi video bổ sung được đăng tải lần lượt trên kênh YouTube và các nền tảng mạng xã hội của Visit Seoul. Chiến dịch không chỉ được quảng bá tại Hàn Quốc mà còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông ngoài trời ở nước ngoài cũng như trên kênh CNN.

Nhiều sự kiện đa dạng cả trực tuyến và trực tiếp cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch. Người hâm mộ và du khách sẽ có cơ hội tham gia thử thách "Voice Quiz" (đố vui qua giọng nói), với sự góp giọng của Karina, Winter và RIIZE, đồng thời chiêm ngưỡng các tấm áp phích của nghệ sĩ cùng nhiều nội dung quảng bá hấp dẫn khác.