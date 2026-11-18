Theo MyDaily, ngày 16/11, nhóm nhạc aespa đăng tải loạt ảnh mới trên tài khoản mạng xã hội chính thức, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Twin look" (Tạm dịch: Trang phục đôi).

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Karina và Winter xuất hiện tại công viên giải trí Walt Disney World ở bang Florida, Mỹ. Cả hai lựa chọn phong cách thời trang đồng điệu, tạo nên những khoảnh khắc đáng yêu như hai chị em.

Karina và Winter xuất hiện tại công viên giải trí Walt Disney World ở bang Florida, Mỹ.

Cụ thể, hai thành viên aespa cùng diện áo không tay họa tiết caro kết hợp quần jeans, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Tuy nhiên, mỗi người lại lựa chọn màu sắc khác nhau để thể hiện cá tính riêng.

Winter nổi bật với chiếc áo caro đỏ, trong khi Karina lựa chọn áo croptop caro mang tông xanh ngọc. Sự tương đồng trong kiểu dáng trang phục giúp cả hai tạo nên tổng thể hài hòa nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng. Đáng chú ý, kiểu tóc của hai nữ thần tượng cũng trở thành điểm nhấn trong loạt ảnh.

Winter gây ấn tượng với mái tóc vàng được uốn sóng bồng bềnh, chia thành hai bên và buộc gọn, mang đến vẻ ngoài tinh nghịch, ngọt ngào. Trong khi đó, Karina trung thành với mái tóc đen dài, uốn nhẹ ở phần đuôi, tôn lên nét đẹp thanh lịch và cuốn hút. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Karina và Winter còn khiến người hâm mộ thích thú với những cử chỉ thân thiết.

Hai thành viên aespa cùng diện áo không tay họa tiết caro kết hợp quần jeans, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động.

Trong một bức ảnh, Winter tựa đầu lên vai Karina, còn trưởng nhóm aespa tự nhiên khoác vai đồng nghiệp. Cả hai thoải mái tạo dáng trước ống kính, thể hiện sự gắn bó trong cuộc sống thường ngày. Nếu Winter gây cười bằng biểu cảm mở to mắt, mím môi tinh nghịch thì Karina lại ghi điểm với những cái nháy mắt và nụ cười nhẹ nhàng.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng người hâm mộ. Một số khán giả để lại bình luận: "Sao hai người này lại đẹp đôi đến thế?", "Jiminjeong đúng là tình yêu" hay "Hai nàng công chúa đến thăm Disney World rồi".

Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, aespa cũng vừa đón nhận tin vui trong sự nghiệp âm nhạc. Tại lễ trao giải Melon Music Awards 2026 diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11 tại Gocheok Sky Dome, Seoul, nhóm được vinh danh ở hạng mục Daesang "Nghệ sĩ K-pop toàn cầu của năm".

Ngoài ra, aespa còn góp mặt trong danh sách "Global TOP10", qua đó giành tổng cộng hai giải thưởng tại sự kiện. Những thành tích mới cùng sức hút của từng thành viên tiếp tục cho thấy vị thế của aespa trong làng nhạc K-pop hiện nay.