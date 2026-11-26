Vào tối ngày 25/11, Karina đã chia sẻ trên mạng xã hội loạt ảnh từ một buổi chụp hình cho một thương hiệu trang sức.

Trong những bức hình này, Karina để kiểu tóc bob đen cắt bằng, độ dài vừa chạm đến đường xương hàm. Cô diện chiếc váy quây khoe trọn bờ vai và xương quai xanh gợi cảm. Thay vì lối trang điểm đậm thường thấy trên sân khấu, cô chọn tông màu nhẹ nhàng, tinh tế, kết hợp cùng ánh nhìn sâu lắng, cô toát lên khí chất trưởng thành đầy mê hoặc.

Diện chiếc váy đen ôm sát phối cùng vòng cổ kiểu choker, Karina gợi nhớ đến hình ảnh của những minh tinh màn bạc cổ điển. Một thiết kế khác với điểm nhấn là chiếc nơ lớn cũng hoàn toàn hòa hợp với phong cách sang trọng, hiện đại, vốn là thương hiệu riêng của cô.

Trong một bức ảnh khác, cô khoác lên mình chiếc váy trắng với thiết kế lấy cảm hứng từ áo corset cùng những đường nhún vải tinh tế. Sự kết hợp giữa vòng eo thon gọn, phom váy bồng bềnh và món trang sức dáng dài đã làm nổi bật vẻ thanh tao nhưng không kém phần quyến rũ của nữ thần tượng.

Phong cách này tạo nên sự tương phản rõ rệt với hình tượng mạnh mẽ, đậm chất tương lai mà cô thường thể hiện trên sân khấu. Với kiểu tóc bob thời thượng cùng trang phục mang hơi hướng cổ điển, Karina đã hoàn toàn chinh phục người xem, tỏa ra chiều sâu mới mẻ cùng khí chất chẳng kém cạnh bất kỳ diễn viên kỳ cựu nào.