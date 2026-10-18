Karina (aespa) gây sốt với nhan sắc đẹp như búp bê

Theo MyDaily, ngày 15/10, Karina, thành viên nhóm nhạc nữ aespa đã cập nhật trang mạng xã hội cá nhân bằng loạt ảnh đời thường kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Món đồ yêu thích của tôi dạo gần đây".

Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ thần tượng xuất hiện khi đi dạo vào buổi tối. Thay vì lựa chọn phong cách thời trang nổi bật thường thấy trên sân khấu, Karina gây ấn tượng với bộ trang phục đơn giản nhưng không kém phần cá tính.

Karina gây ấn tượng với bộ trang phục đơn giản nhưng không kém phần cá tính.

Người đẹp diện áo khoác da kết hợp cùng quần jeans, tạo nên tổng thể trẻ trung, năng động. Kiểu tóc dài duỗi thẳng với phần mái bằng giúp nữ ca sĩ tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt, đồng thời mang đến vẻ ngoài dịu dàng, trong trẻo.

Đặc biệt, gương mặt nhỏ nhắn cùng tỷ lệ đường nét hài hòa của Karina trở thành tâm điểm chú ý. Qua những bức ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng buổi tối, thành viên aespa vẫn khoe được làn da sáng cùng thần thái cuốn hút.

Gương mặt nhỏ nhắn cùng tỷ lệ đường nét hài hòa của Karina trở thành tâm điểm chú ý.

Không ít người hâm mộ nhận xét nữ thần tượng sở hữu vẻ ngoài chẳng khác nào một nhân vật bước ra từ truyện tranh. Sự kết hợp giữa mái tóc đen dài, đôi mắt nổi bật và phong cách thời trang tối giản càng làm tăng thêm sức hút cho Karina.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. Bên dưới bài viết, người hâm mộ để lại những bình luận như: "Dễ thương quá", "Karina đúng là nữ thần", "Xinh đẹp thật sự".

Đây không phải lần đầu tiên Karina trở thành chủ đề bàn luận nhờ nhan sắc. Kể từ khi ra mắt cùng aespa, nữ thần tượng thường xuyên được chú ý bởi vẻ ngoài sắc sảo, gương mặt nhỏ cùng phong cách biến hóa linh hoạt.

Karina thường xuyên được chú ý bởi vẻ ngoài sắc sảo, gương mặt nhỏ cùng phong cách biến hóa linh hoạt.

Nếu trên sân khấu, Karina gây ấn tượng với hình ảnh mạnh mẽ, cá tính thì trong những khoảnh khắc đời thường, cô lại ghi điểm nhờ nét đẹp tự nhiên và phong thái gần gũi. Bên cạnh sức hút về ngoại hình, Karina còn duy trì lịch trình hoạt động âm nhạc bận rộn cùng aespa.

Theo MyDaily, nhóm nhạc nữ nhà SM Entertainment đã khởi động chuyến lưu diễn thế giới từ tháng 8 bằng đêm diễn tại Gocheok Sky Dome, Seoul. Sau đó, nhóm tiếp tục biểu diễn tại nhiều địa điểm thuộc châu Á, Nam Mỹ và Bắc Mỹ, bao gồm Đài Bắc, Santiago, Mexico City, Washington D.C., Los Angeles, Seattle và Vancouver. Thông qua các hoạt động biểu diễn quốc tế, aespa tiếp tục mở rộng độ nhận diện và tiếp cận đông đảo khán giả trên toàn cầu.

Giữa lịch trình công việc dày đặc, những khoảnh khắc đời thường được Karina chia sẻ vẫn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Loạt ảnh mới nhất một lần nữa cho thấy sức hút của nữ thần tượng không chỉ đến từ những màn trình diễn trên sân khấu mà còn từ phong cách thời trang và nhan sắc nổi bật ngoài đời.