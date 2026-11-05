Karina (aespa) gây sốt dù đầu bù tóc rối, khoe vòng eo thon gọn

Theo MyDaily, ngày 4/11, Karina đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân mà không kèm theo bất kỳ dòng chú thích nào. Những hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc hậu trường trong một buổi chụp ảnh thời trang của thành viên aespa.

Khác với hình ảnh chỉn chu, lộng lẫy thường thấy trên sân khấu, Karina lần này lựa chọn phong cách phóng khoáng với mái tóc đen được tạo kiểu rối tự nhiên.

Hình ảnh mới của Karina.

Nữ ca sĩ diện áo dài tay màu trắng dáng rộng, kết hợp chiếc sơ mi caro đỏ buộc ngang hông. Tổng thể trang phục mang phong cách thời trang đề cao sự nổi loạn, cá tính và có phần bụi bặm.

Đáng chú ý, những lọn tóc rối buông xuống, che gần một nửa gương mặt của Karina. Dù vậy, đường nét sắc sảo, sống mũi cao cùng khuôn hàm thanh thoát của nữ thần tượng vẫn trở thành điểm nhấn.

Bên cạnh đó, cách phối trang phục còn giúp Karina khéo léo khoe vòng eo thon gọn và phần cơ bụng săn chắc. Vóc dáng thanh mảnh kết hợp ánh nhìn mơ màng tạo nên vẻ ngoài vừa quyến rũ, vừa có chút lạnh lùng.

Thay vì tạo dáng cầu kỳ, Karina thể hiện thần thái tự nhiên trước ống kính. Những khoảnh khắc tưởng chừng ngẫu hứng lại mang đến cảm giác như một bộ ảnh thời trang được đầu tư kỹ lưỡng.

Thay vì tạo dáng cầu kỳ, Karina thể hiện thần thái tự nhiên trước ống kính.

Sự thay đổi hình ảnh lần này tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa phong cách của thành viên aespa. Từ vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính đến những tạo hình cá tính, Karina đều tạo được dấu ấn riêng.

Đặc biệt, mái tóc rối vốn dễ khiến tổng thể diện mạo trở nên thiếu chỉn chu lại được nữ thần tượng biến thành điểm nhấn thời trang. Chính sự tương phản giữa vẻ ngoài có phần bất cần và gương mặt sắc sảo giúp loạt ảnh thêm thu hút.

Karina từ lâu đã được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ thần tượng K-pop hiện nay. Không chỉ gây ấn tượng trên sân khấu, cô còn thường xuyên thu hút sự quan tâm với phong cách thời trang và những hình ảnh đời thường.

Karina từ lâu đã được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ thần tượng K-pop hiện nay.

Bên cạnh hoạt động cá nhân, Karina tiếp tục duy trì lịch trình âm nhạc cùng aespa. Theo MyDaily, nhóm đã thực hiện chuyến lưu diễn thế giới đi qua 16 khu vực tại châu Á và châu Mỹ, bắt đầu từ Seoul vào tháng 8. Dự kiến từ tháng 1/2027, aespa sẽ tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ thông qua các đêm diễn tại châu Âu.

Với lịch trình hoạt động quốc tế liên tục, Karina vẫn duy trì sức hút cả trong âm nhạc lẫn thời trang, mỗi lần xuất hiện đều mang đến những hình ảnh mới mẻ cho người hâm mộ.