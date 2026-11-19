Bốn võ sĩ đại diện Việt Nam tranh tài lần này gồm Nguyễn Thị Diệu Ly, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Thu và Vũ Thị Ngọc Thanh.

So với đội hình tham dự giải năm 2024 tại Tây Ban Nha, ban huấn luyện có sự điều chỉnh nhân sự nhưng vẫn giữ lại 2 gương mặt giàu kinh nghiệm như Diệu Ly và Đinh Thị Hương.

Giải đấu sẽ là cơ hội tích lũy lý tưởng cho các võ sĩ Việt Nam

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng Tây Ban Nha, Pháp, Venezuela và Indonesia.

Đây đều là những đối thủ có trình độ chuyên môn đáng chú ý, trong đó Tây Ban Nha và Pháp sở hữu truyền thống mạnh ở môn karate. Vì vậy, hành trình vòng bảng được dự báo sẽ mang đến nhiều thử thách cho các võ sĩ Việt Nam.

Giải vô địch đồng đội thế giới 2026 tổ chức 4 nội dung chính thức, gồm: Kata đồng đội nam, kata đồng đội nữ, kumite đồng đội nam và kumite đồng đội nữ. Riêng nội dung kumite đồng đội nữ có 20 đội tuyển tham dự, chia thành 4 bảng đấu.

Đây là lần thứ hai karate Việt Nam góp mặt tại giải đấu này sau lần đầu vào năm 2024 nhưng chưa giành được huy chương. Tuy nhiên, đội kumite đồng đội nữ đang có thêm cơ sở để tự tin khi từng giành HCĐ tại Giải vô địch châu Á 2026 ở Indonesia hồi tháng 6.

Ban huấn luyện không đặt nặng áp lực thành tích mà hướng đến việc phát huy tối đa khả năng của từng võ sĩ. Mỗi trận đấu tại Hàng Châu sẽ là cơ hội để đội tuyển tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và tìm kiếm dấu ấn mới cho karate Việt Nam.